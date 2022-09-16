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【防疫措施】海外未接種疫苗港人難回港　江玉歡質疑疫情防控措施抵觸《基本法》

社會 21:30 2022/09/16

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海外未接種疫苗港人難回港，江玉歡質疑疫情防控措施抵觸《基本法》。（資料圖片）

立法會議員江玉歡今日（16日）在社交平台發文，從法理剖析海外未接種疫苗港人回港的問題。她指出，回港問題並不是單是醫療系統或防疫問題，它更觸及法律原則。

江玉歡表示，連年疫境未見盡頭，海外港人一心只想求道回家，但政府持續的疫情防控措施，擋了未完成接種疫苗的海外港人的歸家路。

江玉歡引述，《基本法》第四條訂明，香港特別行政區依法保障香港居民和其他人的權利和自由。第三十一條訂明香港居民有出入境的自由。三十九條提到《公民權利和政治權利國際公約》（ICCPR）適用於香港的有關規定亦繼續有效。

根據「ICCPR」第12 (1) (2) 條，合法居於境內的人，有遷徙往來的自由和擇居自由。第12 (3) 條列明有關自由除公共衛生等之外的法律規定不得受限。而返回國家的權利則被寫在第12 (4) 條，當中列明人民進入其本國之權利，不得被無理褫奪，而12 (4) 條並不受12 (3) 條所限。

江玉歡強調，對於限制回港港人的措施必須合乎法、情及理。在法而言，政府確實有必要向市民解釋法理何在。她又質疑，究竟有關的嚴謹限制有否抵觸前述條文。

她期望政府盡快䆁除有關疑慮，並向市民解釋當中的法律依據。如果真的有抵觸，必須及時糾正。

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記者：黃穎津

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