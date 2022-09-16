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【過期疫苗】醫思健康2間醫療中心為45名市民接種過期疫苗　最長過期2個月

社會 21:30 2022/09/16

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醫思健康2間醫療中心為45名市民接種過期疫苗。（資料圖片）

衞生署今日（16日）表示，正調查和跟進醫思健康中環及太古城的2間醫療中心，為45名市民接種過期復必泰疫苗事件。

衞生署昨日（15日）晚上接獲有關醫療中心通報，於今年7月26日至9月15日期間，合共為45名市民接種過期6至61天的復必泰疫苗。根據疫苗製造商的建議，復必泰疫苗需於解凍後儲存於攝氏2至8度，並於31天內使用。

署方接獲通報後到該2間醫療中心巡查，提醒職員按照指引處置已過期疫苗。衞生署亦已作出初步評估及提供意見給醫療中心，改善其疫苗管理程序及內部溝通，並敦促他們避免類似情況再次發生。

同時，衞生署向復星醫藥查詢有關疫苗的安全、效能及質素資料。根據復星回覆，沒有相關資料顯示過去有因使用超過相關保存期疫苗而出現的不良反應。衞生署亦已徵詢本地專家意見，初步評估認為受影響人士無須重新接種疫苗，並建議醫療中心應主動跟進受影響人士的健康狀況。

署方已要求有關醫務中心聯絡受影響市民解釋事件和跟進他們的健康狀況。若有任何不適，應立即處理及通知衞生署。署方暫未有接獲有相關受影響人士不適的報告。

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記者：陳梓蔚

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