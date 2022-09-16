  • 31°C
香港時間 : 2022916日 (週五) 22:16
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

卓永興復工即落區巡街　嚴辭警告違規者：打擊店鋪阻街的時代到來了！

政治 21:40 2022/09/16

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

政務司副司長卓永興，今日在南區民政事務專員鄭港涌陪同下，在香港仔中心附近一帶視察。（卓永興Facebook）

政務司副司長卓永興，上月26日確診後一度「復陽」，復工後今日隨即再度落區，繼續打擊各區衞生黑點。他今晚更在社交網站，對違規者作出強烈警告：「打擊店鋪阻街的時代到來了！我們絕對是認真的！」

卓永興今日在南區民政事務專員鄭港涌陪同下，在香港仔中心附近一帶，視察食環署和警方等部門聯合打擊行動的成果，包括視察了連接香港仔大道和洛陽街的兩條後巷，形容曾幾何時堆積如山的雜物已被清理。

卓永興指出，店鋪阻街是困擾地區的環境衞生問題之一，批評一些店主為求方便，長期將大量貨物、菜籃和發泡膠盒等堆放出店外，情節嚴重者甚至佔據半條行車線，令居民需閃身或繞道而行。

他直言：「這種擴充店面的行為極其自私，剝削市民大眾使用街道的權利，除影響市容之外，也對環境衞生構成滋擾和危害。」

為打擊店鋪阻街問題，卓永興表示，食環署和警方正在6個區份推行聯合行動，兩個執法部門同時行使各自權力，將違法擺放的貨物檢取移除，有關安排令店鋪的違規成本大增，因此行動取得相當的成效。

他又透露，跨部門處理「老、大、難」問題工作小組今日開會，會上通過由10月開始，陸續在全港18區採納上述執法模式，，以有效打擊店鋪非法擴展店面；亦正積極考慮進一步檢視現行法例的授權和罰則，讓執法人員有更充足的權力打擊店鋪阻街，以及提高法例的阻嚇力。

「打擊店鋪阻街的時代到來了！」卓永興在帖文末段，再次嚴厲警告商戶切勿阻街：「我告戒違規者切勿考驗政府執法部門的決心和耐力。我們絕對是認真的！」

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

撰文 : 傅流螢

相關文章

【環境衞生】卓永興指土瓜灣後巷如「電單車墳場」　當局已清理多區後巷約50架棄置車輛
19:41 2022/09/08
【環境衞生】卓永興指土瓜灣後巷如「電單車墳場」　當局已清理多區後巷約50架棄置車輛
【香港新市容】卓永興點名一區衞生情況「強差人意」　預告第二階段工作將美化市容
16:46 2022/09/05
【香港新市容】卓永興點名一區衞生情況「強差人意」　預告第二階段工作將美化市容
【高官確診】卓永興打4針仍快測復陽　呼籲市民盡早打針
15:55 2022/09/08
【高官確診】卓永興打4針仍快測復陽　呼籲市民盡早打針

你可能感興趣

【環境衞生】卓永興指土瓜灣後巷如「電單車墳場」　當局已清理多區後巷約50架棄置車輛
19:41 2022/09/08
【環境衞生】卓永興指土瓜灣後巷如「電單車墳場」　當局已清理多區後巷約50架棄置車輛
【香港新市容】卓永興點名一區衞生情況「強差人意」　預告第二階段工作將美化市容
16:46 2022/09/05
【香港新市容】卓永興點名一區衞生情況「強差人意」　預告第二階段工作將美化市容
【高官確診】卓永興打4針仍快測復陽　呼籲市民盡早打針
15:55 2022/09/08
【高官確診】卓永興打4針仍快測復陽　呼籲市民盡早打針
南區 環境衞生 卓永興 香港仔中心 政務司 香港仔 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【女王護膚】英女王96歲高齡無老人斑　靠一款$110開架保濕霜護膚
09:56 2022/09/15
【女王護膚】英女王96歲高齡無老人斑　靠一款$110開架保濕霜護膚
【晚年淒涼】娶10個太太被離棄晚年無法自理　花花公子冀尋回妻兒照顧終老
15:52 2022/09/15
【晚年淒涼】娶10個太太被離棄晚年無法自理　花花公子冀尋回妻兒照顧終老
【喪子之痛】「飛躍道」少年喪禮令人動容　港媽沒怪責兒友人盼放下不留陰影
今日 12:16
【喪子之痛】「飛躍道」少年喪禮令人動容　港媽沒怪責兒友人盼放下不留陰影