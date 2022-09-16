卓永興復工即落區巡街　嚴辭警告違規者：打擊店鋪阻街的時代到來了！

▲ 政務司副司長卓永興，今日在南區民政事務專員鄭港涌陪同下，在香港仔中心附近一帶視察。（卓永興Facebook）

政務司副司長卓永興，上月26日確診後一度「復陽」，復工後今日隨即再度落區，繼續打擊各區衞生黑點。他今晚更在社交網站，對違規者作出強烈警告：「打擊店鋪阻街的時代到來了！我們絕對是認真的！」

卓永興今日在南區民政事務專員鄭港涌陪同下，在香港仔中心附近一帶，視察食環署和警方等部門聯合打擊行動的成果，包括視察了連接香港仔大道和洛陽街的兩條後巷，形容曾幾何時堆積如山的雜物已被清理。

卓永興指出，店鋪阻街是困擾地區的環境衞生問題之一，批評一些店主為求方便，長期將大量貨物、菜籃和發泡膠盒等堆放出店外，情節嚴重者甚至佔據半條行車線，令居民需閃身或繞道而行。

他直言：「這種擴充店面的行為極其自私，剝削市民大眾使用街道的權利，除影響市容之外，也對環境衞生構成滋擾和危害。」

為打擊店鋪阻街問題，卓永興表示，食環署和警方正在6個區份推行聯合行動，兩個執法部門同時行使各自權力，將違法擺放的貨物檢取移除，有關安排令店鋪的違規成本大增，因此行動取得相當的成效。

他又透露，跨部門處理「老、大、難」問題工作小組今日開會，會上通過由10月開始，陸續在全港18區採納上述執法模式，，以有效打擊店鋪非法擴展店面；亦正積極考慮進一步檢視現行法例的授權和罰則，讓執法人員有更充足的權力打擊店鋪阻街，以及提高法例的阻嚇力。

「打擊店鋪阻街的時代到來了！」卓永興在帖文末段，再次嚴厲警告商戶切勿阻街：「我告戒違規者切勿考驗政府執法部門的決心和耐力。我們絕對是認真的！」

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