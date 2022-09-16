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【持械行劫】4男持刀槍劫銅鑼灣千萬名錶　被揭同日曾於尖沙咀行劫再被捕

社會 21:45 2022/09/16

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4名男子持刀槍劫銅鑼灣千萬名錶，被揭同日曾於尖沙咀行劫。

4名男子在8月31日持刀及疑似手槍打劫銅鑼灣一間錶行，劫走價值約1,300萬元名貴手錶。警方今日（16日）經調查後發現，該4名男子亦牽涉同日發生的一宗劫案。

警方早前接獲市民報案，指在8月31日凌晨時分在尖沙咀山林道被4名男子劫去手袋，內有銀包、數張銀行卡及現金約1,700元。匪徒其後到不同店舖使用受害人的銀行卡進行未經授權的交易。

港島總區刑事部人員接手調查，經深入調查後，發現該4名男子亦牽涉同日的銅鑼灣錶行劫案，並在9月初被港島總區重案組人員拘捕。

警方昨日（15日）及今日再次拘捕該4名本地男子，年齡介乎20歲至35歲，涉嫌行劫及以欺騙手段取得財產。案件現交由港島總區重案組合併跟進調查。

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記者：黃穎津

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