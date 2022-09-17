【正能量】「自煮」延緩認知退化　認知障礙長者重拾自信

▲ 煤氣公司與聖公會福利協會去年合作推出「煮播2.0」義工活動。（煤氣公司提供）

「家有一老，如有一寶」，不過不少患有認知障礙症長者的家人，為免長者受傷，多數避免長者進入廚房發生意外。煤氣公司與聖公會福利協會去年合作推出「煮播2.0」義工活動，冀透過煮食延緩輕度認知障礙症患者的退化速度；逾半參加者的身心健康綜合指數有所提升。

主觀記憶衰退是早期認知障礙症的徵兆，這些長者仍有自理能力，惟因經常「無記性」，不少照顧者都寧願讓長輩「坐定定」免生意外，此舉令患者自覺無用而情緒低落。對照顧者而言，家人的記憶問題亦讓他們憂慮，長遠而言或造成相處壓力，令家庭關係變差。香港聖公會西環長者綜合服務中心一級職業治療師周進業指，家人應為長者設計適合活動，才能有效延緩退化。

煤氣公司與聖公會福利協會去年6至12月推出「煮播2.0」活動，招募有主觀記憶力衰退的長者及其護老者，參加小組烹飪活動。計劃把「程序記憶法」融入食譜，即詳細列明煮食步驟並配合圖片說明，讓長者在烹煮過程中同時進行認知訓練，展現其「自煮」能力重拾自信。活動亦讓照顧者轉換角度思考，學懂照顧長者的技巧是「適時放手」，讓長者參與分擔家務，保持自理能力。

今年83歲的吳婆婆偕同孫女郭敏浵參加計劃。郭敏浵指，患有認知障礙的嫲嫲下廚時曾忘記熄火，令家人再也不敢讓她進入廚房。參加計劃後，家人亦不再過於緊張，吳婆婆終於得以重拾昔日煮食樂趣，郭敏浵更笑稱嫲嫲下廚時，「炒蛋都會跳住舞」，快樂溢於言表。

中大賽馬會老年學研究所分析60對有主觀記憶衰退的長者及其照顧者在活動前後的表現，結果發現逾半長者和照顧者的身心健康綜合指數，包括生活滿意度、幸福感、生命意義感和自評健康都有所提升，其中長者的指數由6.2升至9.5。煤氣公司企業義工梁志剛表示稱︰「擔心長者就乜都唔俾佢做係錯誤睇法，反而會加劇退化，家人應要學會適當放手。」

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記者：黃穎津