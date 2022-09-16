【臨時疫苗通】明起逾12歲抵港者必須打兩針才可獲發　11歲或以下可豁免打針

目前經「回港易」及「來港易」從內地、澳門及台灣人士抵港人士，即使未有接種疫苗，他們同樣可獲發臨時疫苗通行證以及「藍碼」。有質疑指對港人不公，港府今（16日）宣布，明日起修訂對所有來港人士的疫苗接種要求，12歲或以上人士須已完成疫苗接種，才符合要求以獲發「臨時疫苗通行證」。

由明日凌晨零時起實施的安排如下：



從內地、澳門或台灣，以及從海外地區抵港人士，獲發「臨時疫苗通行證」的疫苗接種要求將會劃一如下：

12歲或以上人士：須已完成疫苗接種，才符合要求以獲發「臨時疫苗通行證」。一般而言是指兩劑疫苗。至於曾確診的康復人士，他們則須已接種一劑疫苗，方可獲視為已完成接種

因健康原因而不適合接種、並持有相關醫生證明書的人士，或已接種一劑認可新冠疫苗並持疫苗接種紀錄，但在接種該劑疫苗後獲發醫生證明書，證明其因健康原因未能接種第二劑新冠疫苗的人士，亦符合獲發「臨時疫苗通行證」的要求。相關醫生證明書須以中文或英文列明有關人士不適合接種疫苗的健康原因

考慮到香港以外地區為11歲或以下兒童接種疫苗的安排比成人較遲開始，現階段他們可在尚未接種疫苗的情況下獲發「臨時疫苗通行證」

最新影片：

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文