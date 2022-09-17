  • 33°C
香港時間 : 2022917日 (週六) 13:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【無品租客】港租霸欠租3個月突失蹤　業主驚見滿屋垃圾雜物

健康 11:53 2022/09/17

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

港租霸欠租3個月突失蹤，業主驚見滿屋垃圾雜物。

業主出租最怕遇到租霸。本港一名業主發文控訴，指租客欠租3個月，近日更突然失蹤，遺下滿屋雜物、垃圾，膠樽、食物隨處放，令單位變成垃圾崗，令業主大感頭痛。

該名業主於Facebook群組「香港租霸黑名單 HK Tenant Blacklist」發文並分享影片，片中可見，單位凌亂不堪，租客遺下的雜物、日用品放滿客廳、走廊、睡房、浴室等，地板上和桌椅上更堆放了大量垃圾，更有未飲完的飲品。而廚房的鋅盤更出現銹斑和污漬，需要拆除並更換。

    點擊圖片放大
    +3
    +2
  • （影片截圖） （影片截圖）

業主留言補充，租客已欠租3個月，「自己擺低條匙，WhatsApp我話交收層樓」，她在經紀陪同入屋才發現如此境況，又指已報警處理。

貼文引起網民熱議，不少人都對樓主的遭遇表示同情，「似走路，留咁多鎖碎品」，不過亦有人表示，「除了垃圾多，無乜破壞，你都算好彩啦」、「無乜大破壞算執返身彩啦」。

影片推介：

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【恐怖垃圾屋】管理員趕走問題租客後驚現慘況　開門即見「恐怖垃圾山」
11:39 2020/05/08
【恐怖垃圾屋】管理員趕走問題租客後驚現慘況　開門即見「恐怖垃圾山」
【靚女租霸】邪惡美女租客破壞力驚人　租屋3個月一毫未付單位驚變垃圾屋
11:46 2021/02/03
【靚女租霸】邪惡美女租客破壞力驚人　租屋3個月一毫未付單位驚變垃圾屋
【恐怖租客】 平租單位慘遇租霸變垃圾屋　染血衛生巾舊內褲亂丟業主崩潰
14:05 2022/04/14
【恐怖租客】 平租單位慘遇租霸變垃圾屋　染血衛生巾舊內褲亂丟業主崩潰

你可能感興趣

【恐怖垃圾屋】管理員趕走問題租客後驚現慘況　開門即見「恐怖垃圾山」
11:39 2020/05/08
【恐怖垃圾屋】管理員趕走問題租客後驚現慘況　開門即見「恐怖垃圾山」
【靚女租霸】邪惡美女租客破壞力驚人　租屋3個月一毫未付單位驚變垃圾屋
11:46 2021/02/03
【靚女租霸】邪惡美女租客破壞力驚人　租屋3個月一毫未付單位驚變垃圾屋
【恐怖租客】 平租單位慘遇租霸變垃圾屋　染血衛生巾舊內褲亂丟業主崩潰
14:05 2022/04/14
【恐怖租客】 平租單位慘遇租霸變垃圾屋　染血衛生巾舊內褲亂丟業主崩潰
健康問題 環境衞生 網絡熱話

最高瀏覽

【性猝死】68歲翁交友APP識18歲少女親密3分鐘　突暈倒不治解構「性猝死」
22:48 2022/09/15
【性猝死】68歲翁交友APP識18歲少女親密3分鐘　突暈倒不治解構「性猝死」
【女王護膚】英女王96歲高齡無老人斑　靠一款$110開架保濕霜護膚
09:56 2022/09/15
【女王護膚】英女王96歲高齡無老人斑　靠一款$110開架保濕霜護膚
【喪子之痛】「飛躍道」少年喪禮令人動容　港媽沒怪責兒友人盼放下不留陰影
12:16 2022/09/16
【喪子之痛】「飛躍道」少年喪禮令人動容　港媽沒怪責兒友人盼放下不留陰影