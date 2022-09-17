【無品租客】港租霸欠租3個月突失蹤　業主驚見滿屋垃圾雜物

▲ 港租霸欠租3個月突失蹤，業主驚見滿屋垃圾雜物。

業主出租最怕遇到租霸。本港一名業主發文控訴，指租客欠租3個月，近日更突然失蹤，遺下滿屋雜物、垃圾，膠樽、食物隨處放，令單位變成垃圾崗，令業主大感頭痛。

該名業主於Facebook群組「香港租霸黑名單 HK Tenant Blacklist」發文並分享影片，片中可見，單位凌亂不堪，租客遺下的雜物、日用品放滿客廳、走廊、睡房、浴室等，地板上和桌椅上更堆放了大量垃圾，更有未飲完的飲品。而廚房的鋅盤更出現銹斑和污漬，需要拆除並更換。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2 ▲ （影片截圖） ▲ （影片截圖）

業主留言補充，租客已欠租3個月，「自己擺低條匙，WhatsApp我話交收層樓」，她在經紀陪同入屋才發現如此境況，又指已報警處理。

貼文引起網民熱議，不少人都對樓主的遭遇表示同情，「似走路，留咁多鎖碎品」，不過亦有人表示，「除了垃圾多，無乜破壞，你都算好彩啦」、「無乜大破壞算執返身彩啦」。

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責任編輯：羅嘉欣