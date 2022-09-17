【MIRROR下月復工】So Ching上載與阿Mo共舞片　Jer開直播AK用《明日戰記》金句自勉

▲ 千萬不要放棄！

MIRROR演唱會發生嚴重意外後，雖然已經過了一段日子，不過大家依然很關心受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）的情況，而MIRROR亦暫停所有工作，調節心理狀態。

【MIRROR演唱會】Anson Lo未走出阿Mo意外事件打擊 So Ching發帖不放棄希望

Jer開直播用歌聲訴心聲

最近部份成員亦有「上水」更新IG限時動態，向大家報平安，今日（9月17日）凌晨1時，柳應廷 （Jer）在社交平台開直播，畫面只有一盞燈和一幅相，在昏暗的燈光下，響起他的歌曲《離別的規矩》純音樂，當音樂完結後，跟着阿Jer用歌聲治療，重新演繹林家謙《記得》，最後唱出陳奕迅《致明日的舞》完結，並留言「Good night city」。

一班柳柳粉即留言打氣，並表示：「請記得還有一份愛存在 致明日的舞 等你哋返嚟！」還指從阿Jer的歌聲得到撫慰。

而江𤒹生（AK）則借用電影《明日戰記》中的金句「天可以灰 地可以灰 但我哋唔可以」自勉，總之無論如何，都不可放棄。

▲ Jer開直播。

So Ching念與男友昔日時光

至於阿Mo女友蘇芷晴（So Ching）亦不時在網上抒發對男友的思念之情，她分享一張與阿Mo舊日跳舞的照片，並留言「I miss our old days」，可見So Ching很懷念與男友舊日總總時光。

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