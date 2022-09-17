【臨時疫苗通】港府今起劃一海外抵港者臨時疫苗通要求　盧寵茂：考慮各地疫苗政策

▲ 醫務衞生局局長盧寵茂稱，更改海外人士抵港打針要求是基於各地接種疫苗政策不同。（資料圖片）

12歲或以上抵港人士今日（17日）起劃一須至少打2針新冠疫苗才可獲發「臨時疫苗通行證」，醫務衞生局局長盧寵茂表示，改為劃一要求基於各地對接種疫苗有不同政策，故需適時檢討。

早前有內地人來港一針未打也可獲港府發出臨時疫苗通，引起社會爭議。港府事後改為劃一要求12歲或以上抵港人士須至少打2針新冠疫苗才可獲發臨時疫苗通行證，11歲或以下兒童才可豁免打針。

盧寵茂今日出席電台節目時表示，更改要求是由於疫苗接種在世界各地及內地普及，不同國家亦很重視疫苗接種，故本港亦不時檢討政策，但由於並非所有國家和地區都要求民眾接種3針，因此本港現要求抵港人士最少接種2針。

他又指出，過去一星期數據顯示確診數字可能已有平台趨勢，甚至有回落跡象，但強調上周中秋節假期或令檢測量及呈報個案減少，估計短時間內確診數字可能會有上落。他重申新冠絕非流感，倘有人指新冠如同流感，此說法會令市民誤解而放鬆防疫。

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責任編輯：馮琪雅