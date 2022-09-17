【食用安全】街市買蜆洗3次仍煮出恐怖藍色泥水 將軍澳街坊：倒晒唔敢食

香港人最喜歡打邊爐，美味鮮甜的蜆類海產更是必食之選。進食前一定要確保海產需清洗乾淨及徹底煮熟，才能食得開心又放心。不過，一名女網民日前卻在社交網站大呻不快的買蜆經歷，表示日前於將軍澳一個街市買入海蜆，隨即回家跟足網上教洗蜆的程序處理，首先花了逾兩個小時待海蜆吐沙，並再徹底清洗海蜆3次。詎料一開火烹煮時，美味佳餚瞬間驟變成暗黑料理，不但湯底變成暗藍色泥水，面層更陸續飄出黑色的浮沫，一眾網民看過照片亦直呼恐怖嘔心。

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該名女網民於「將軍澳主場」發文指，日前在尚德街一個街市魚檔購入海蜆，回家後已即時跟足洗蜆程序處理，「吐沙吐咗兩個幾鐘」，再清洗3次才烹煮海蜆。豈料她將海蜆放入水中烹調時，竟然煮出一鍋暗藍色污水，鍋邊更附有大堆黑色泥沙。事主見狀大吃一驚，已即時將所有海蜆棄掉處置，直言「唔敢食」。她強調在烹煮前已徹底清洗3次，「隻隻都仲係咁多泥」，相信大部分的海蜆並不新鮮，又質疑該魚檔搵笨，將有問題的海蜆賣給她。

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不少網民看過事主上載的海蜆照片後均直呼嘔心，認同事主棄置海蜆的做法穩妥。即睇其他網民點睇:

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想品嘗美食鮮甜的海蜆，應該如何處理?砂煲兄弟餐廳行政總廚劉慶安師傅早前接受TOPick訪問時，表示只需把蜆浸在鹽水中，因蜆遇上跟海水濃度相若的鹽水便會吐沙，變得乾乾淨淨。只要做足下列五大洗蜆步驟，那麼便不會令吃到一口沙！

步驟

1.買回來的蜆，放在筲箕內洗清，似洗米般不斷搓揉及沖洗。

2.在筲箕下放一個盤，盛著筲箕流下來的水，若顏色仍污濁，就代表蜆還未不乾淨，便要繼續洗，洗到水變得清晰為止。

3.然後把蜆放在清水內，水必須要蓋過所有蜆。

4.把3至5茶匙鹽放入水中，將鹽拌勻，讓蜆浸1至2小時。

5.把鹽水倒掉，放蜆回筲箕，瀝乾水，便可用來煮了。

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責任編輯：羅嘉欣