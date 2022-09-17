【荒野謎屍】上位仙氣女星演燒腦懸疑片　人氣小說改編入場前４大備忘

▲ 《荒野謎屍》

改編全球暢銷小說的懸疑電影《荒野謎屍》（Where the Crawdads Sing），畫面十分優美，可是在此美麗畫下，影片卻是借一宗迂迴曲折的案件揭示現代生活疏離及孤獨，成強烈反差。

電影的原著小說《沼澤女孩》雄踞《紐約時報》暢銷榜冠軍逾50周，讀者高度評價 ，全球賣1,200萬本。

金像影后麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon）不單只將這本書選為「麗絲讀書會」的選書，作為製作公司Hello Sunshine話事人的她更決心將它搬上大銀幕，並親自擔任監製一職。

入場前4大備忘

1.仙氣上位女星

女主角是英國演員黛斯艾加鍾斯（Daisy Edgar-Jones）今年24歲，17歲出道，於2020年主演BBC劇集《Normal People》一鳴驚人，當中大膽激情的全祼演出，更憑此角色提名金球獎、BAFTA TV及Critics Choice最佳女主角，並得到多個新星獎，包括Screen International的Stars Of Tomorrow（2020）、Associated Press的Breakthrough Entertainer（2020），也名列Hollywood Reporter的Next Gen 2020等。

Daisy Edgar-Jones 於《荒野謎屍》演出也十分出色，奇雅這個角色像是為她度身訂造，試鏡表現突出，翌日便獲通知成功取得角色。Daisy演活了女主角奇雅的的孤獨，卻又温柔強悍，展示了於大自然懷抱獨自成長的靈動氣質，同時又學習到萬物生存的堅韌強毅，其演出清新討好。

▲ 黛斯艾加鍾斯

2.劇情燒腦出人意表

電影以一單離奇命案為引子 — 年輕男子崔斯伏屍高塔之下，矛頭直指受小鎮居民孤立排擠的沼澤女孩奇雅。

故事由此展開，帶領觀眾窺探了奇雅的成長，她的孤獨、她的掙扎求存、她的愛情、她的自我救贖等，中間穿插了法庭上的審判戲碼，她的神秘面紗也慢慢被一一揭開。究竟崔斯是被殺的嗎？還是只是一宗高空墜落的意外？十分峰迴路轉。

3.影像唯美展現

電影展現出大自然美景及人物角色呈現得很優美，製作團隊選擇了在路易斯安那州Madisonville的Fairview-Riverside國家公園搭建了真實的沼澤小屋來拍攝，將每一部份都仔細地造了出來 — 由天花板的橫樑，外面的板格和板條，屋外的雪松，到屋頂上的木瓦等，一絲不苟。

內裡擺設了貝殼、羽毛及不同的畫作；附近有一片小樹林，有橡樹、有苔蘚，感覺又鄰近海邊，鏡頭唯美展現了周圍美麗的景色及不同生物的存在。電影帶著一種詩情畫意，觀眾在懸疑緊湊的劇情下，同時可以欣賞到沼澤及大自然的優美景像，賞心悅目。

4.思考人與大自然關係

獨自在沼澤成長的奇雅在面對嚴峻的環境及眾人的指控，從不氣餒，她從大自然裡得到慰藉。大自然教曉了奇雅很多事情，她從中觀察而學習如何在荒野、在這個複雜又卑劣的世界裡生存，同時大自然也孕育了她這個人。

原著小說作者迪莉婭歐文斯（Delia Owens）曾說：「我們從自然中了解人性，卻忘記了我們其實就是大自然的一部份，與之有著緊密的連繫。我們常說Mother Nature，但卻未真正正視大自然孕育、影響萬物的力量。」

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