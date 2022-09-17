【何文田塌樹】政府冀月底完成覆檢逾萬棵路旁鳳凰木　甯漢豪：百年大樹或需適時移除

▲ 何文田巴富街昨日（16日）發生塌樹意外。（網上圖片）

何文田巴富街昨日（16日）發生塌樹意外，1棵位於行人路的鳳凰木塌下並壓毀4車包括1輛校巴。發展局局長甯漢豪今表示，9個政府部門會即時緊急巡查，覆檢全港馬路旁的鳳凰木，期望本月底完成，估計涉及逾1萬棵鳳凰木，其後再檢視其他種類大樹，由於涉及多達100萬棵樹，因此要按先後次序檢視。

甯漢豪說，政府高度關注上述事件，負責樹木管理的康文署會調查事件，並於10月初交報告；發展局亦會成立專責組，由常任秘書長帶領，檢視樹木管理指引和執行情況，冀於今年年底提出建議。

被問到今次倒塌的鳳凰木是否樹根淺，顯示不夠地方生長，她強調塌樹成因要調查後才能評論，但她當局會檢視目前透過目測及儀器科技等檢查樹木的方法是否合適。

她又說，即使樹木沒有病，但部分樹木已在多年前種植、「百年樹人」需要了解能否配合現時道路環境，如不合適，社會能否有共識，「不是時常只說要盡量救一樹」，或有可能要決定移除相關樹木。

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責任編輯：馮琪雅