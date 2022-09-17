【復常之路】拒評梁栢賢「拖復常後腿」論　盧寵茂：常有人不理解前線「食花生」

▲ 醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片）

醫務衞生局局長盧寵茂及醫管局前行政總裁梁栢賢近日就防疫措施發表不同意見言論，對於梁栢賢不點名質疑有人「拖復常後腿」，盧寵茂今日（17日）表示，自己有責任回應抗疫政策，拒回應其他評論，另指政府正積極考慮入境人士酒店檢疫「0+7」方案，相信短期內會有酒店檢疫數據支持。

梁栢賢日前在社交網頁表示，國際通關已是大勢所趨，有些人還拖著復常後腿。盧寵茂今被問到對此有何回應，他說只會關注醫療和健康議題，不會回應其他評論，又指如有人提出新冠是流感，令市民輕視疫情，他作為醫務衞生局局長有責任作出回應。

他又指常有人不理解前線醫護壓力的人「食花生」，但他會尊重專家不同意見，希望能與專家達成共識。

盧寵茂亦透露，政府防疫措施方向一定是提升與國際接軌，但不希望在政策上搖擺，出現放鬆之後又再收緊的情況，被外界指一直在「仰臥起坐」。他說現時當局正就現行入境檢疫「3+4」安排進行檢討，引述數據指，紅黃碼的措施好有效，由8月12日至今，執法人員巡查時，無發現黃碼人士進入指定處所的違規個案，亦無發現黃碼人士確診後轉為紅碼後違規。

至於內地通關問題，盧寵茂強調一直有與內地保持聯繫，又指供香港入境深圳人士的「健康驛站」，每日名額早前減至1,000個，他經了解後確定深圳執行時，每日實際提供1,500個名額，他期望名額日後只會繼續增加而非減少，但一切需要視乎深圳疫情發展。

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責任編輯：馮琪雅