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【ViuTV新劇】宣萱孖姜皓文倒戈撼TVB　ERROR演騎呢古惑仔放笑彈

娛樂 12:43 2022/09/17

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觀眾十分期待！

TVB劇集《智能愛人》去年播出時深受觀眾喜愛，惟有報道指該劇監製陳翹英近日倒戈過檔ViuTV，將於下月開拍地道輕喜劇，更找來與TVB合作無間的宣萱及姜皓文孭飛，飾演一對離婚夫妻，而ERROR亦會在劇中演騎呢古惑仔，相信這個組合必令觀眾有新鮮感。

【ViuTV新節目】MIRROR停工ERROR上位？　ViuTV為「時裝之鬼」193推新節目《造型師大賽》

 宣萱姜皓文撼TVB

據知陳翹英即將開拍一套20集的港式地道輕喜劇，全劇於香港取景，講述一名過氣江湖大佬逐步回正軌做好人的故事。

劇集除有宣萱及姜皓文的實力派坐陣，加上今次亦是ERROR繼2020年《男排女將》後再合體演拍劇，令不少粉絲感期待。

（經濟日報圖片）

ERROR工作不絕

今次四子將於劇中演騎呢古惑仔，令人難免聯想到90年代電影《古惑仔》系列的經典角色，當中由鄭伊健飾演的浩南、陳小春飾演的山雞、林曉峰飾演的包皮和朱永棠飾演的巢皮，至今仍為人熟悉，而ERROR一向是搞笑能手，相信他們定能為劇集大放笑彈！

其實MIRROR因7月底紅館演唱會上發生的大型事故而全面停工，同期出道的組合ERROR工作亦因而浪接浪，繼早前ViuTV舉行新的選秀節目《造型師大賽》招募，找來193（郭嘉駿）擔任主持後，現時四子又開新劇，難怪被指MIRROR停工令他們上位成功。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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