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【安達臣道冧天秤】業界質疑疫下趕工致意外頻生　孫玉菡：趕工非工業意外藉口

社會 12:23 2022/09/17

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勞工及福利局局長孫玉菡

安達臣道地盤天秤倒冧意外造成3死6傷，對於有工會認為，疫下不少地盤趕工令近年工業意外增加，勞工及福利局局長孫玉菡回應表示，趕工並非工業意外的藉口，強調僱主及承判商等單位都有責任提供安全工作環境，趕進度不能凌駕安全之上。

孫玉菡今日（17日）表示，當局正就事故進行雙線調查，勞工處主要調查意外成因，處方已邀請獨立專家協助調查，調查大方向是天秤底座問題，警方亦正調查有否涉及人事疏忽及刑事成份。他亦重申政府已向相關承建商，包括安達臣道及其他9個地盤，發出暫時停工通知書。

被問業界有意見認為，疫情下地盤進度落後，加上人手不足等問題，質疑令工業意外頻生，孫玉菡認為趕工並非工業意外的藉口，強調僱主、承建商、分判商以至判頭都有責任提供安全工作環境，趕進度不能凌駕安全之上，當局的宣傳工作亦會更「入屋」。此外，當局亦會繼續進行全港有天秤的地盤巡查，暫時未見到違規情況。

被問到紅館MIRROR演唱會事故調查進度，他指勞工處負責調查包括事件中的舞蹈員是否自僱，處方已取得相關合約，並查問相關公司及舞蹈員，資料齊備，當局正索取法律意見，之後會向公眾交代。

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責任編輯：馮琪雅

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