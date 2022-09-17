【第5波疫情】今增8,278宗確診　再多3院舍爆疫及10校個別班別停課【不斷更新】

▲ 本港第5波疫情持續。（黃建輝攝）

本港第5波疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（17日）出席疫情記者會交代最新疫情。

今日新增8,278宗確診個案，包括8,149宗本地感染個案，129宗輸入個案；昨日新增16宗死亡個案，年齡介乎4至98歲，第5波疫情累計錄得9,655宗死亡個案。

【16:45】

港府今起劃一海外抵港人士獲發「臨時疫苗通行證」要求，其中12歲以下兒童全部可豁免打針，被問到會否對將要遵守疫苗通的5至11歲本港兒童不公。歐家榮回應表示，醫衞局昨日已發新聞公告解釋臨時疫苗通最新安排，相信當局會不時檢討安排，至於外國5至11歲兒童「未必容易」打針，故未有要求他們入境香港前打針。

歐家榮表示，中秋過後1周，暫未見確診數字明顯大幅上升，但仍要多看幾日或1周情況，判斷是否進行入平台期或下降。

對於本港渣馬及龍舟賽事相繼取消，歐家榮指，如有團體欲舉辦大型活動可作出申請，港府會按現行機制進行風險評估，建議主辦單位進行防感染措施。

【16:40】

昨日下午有10間學校新呈報個案，涉及5間幼稚園或幼兒中心、3間小學及2間中學，各有1班獲建議停課，每班呈報2至4宗個案；今日為學校假期無新呈報個案。

昨日有3間安老院舍新增呈報個案，合涉3名院友確診，並有10名院友被列為密切接觸者須檢疫

荃灣明愛賽馬會恩暉苑，涉及2名院友

西貢基督教家庭服務中心翠林宿舍、元朗康泰之家，共涉2名院友

【16:30】

何婉霞表示，多16名患者離世，涉及9男7女，年齡介乎4至98歲，有10人未打齊3針疫苗，除昨日公布的屯門醫院4歲男童個案，另有1名年輕的56歲病人，有癌症，已擴散，本身已接受抒緩治療，確診後情況惡化，最終不幸離世。

現有2690名病人留醫，昨日新呈報13名病人情況危殆，7人情況嚴重，目前共56名病人情況危殆、54人情況嚴重，其中16人在深切治療部留醫。10校出

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記者：馮琪雅