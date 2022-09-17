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【COLLAR成員】Marf自爆初吻在公園發生　前男友被森美封高級賤男

娛樂 14:21 2022/09/17

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Marf的初戀經歷！

人氣女團COLLAR成員Marf（邱彥筒），上周六（9月10日）亮相由森美、劉翁、火火主持的商台節目《公子會》大談初戀話題。

現年20歲的Marf在電台節目上透露初戀發生在中四，當時在學校的音樂室中見到一位充滿神秘感的男性，而她即被這種氣質深深吸引着，二人結識後不久就開始拍拖。 

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初吻的經過

Marf大讚初戀雖然性格較悲觀，但非常成熟，又喜歡與人聊天，與自己非常投契。隨後Marf自爆初吻經歷，她指當時男友在深夜收到前度女友的電話後，就馬上向Marf匯報，他又表示想見到Marf，故當時住在荃灣的Marf，便一邊與男友傾電話，一邊走到美孚見對方一面。

她說：「我哋一齊之前認識唔係好耐，我本身想認識耐啲，但係佢又同我講話『你真係唔試下，不如你試下啦』。」

之後，他們便在美孚新邨旁邊的荔枝角公園「嶺南之風」見面，Marf指當時環境很有氣氛，望着對方更有感覺：「當時傾傾下偈突然靜咗，自己望向地下，佢就望住我，仲突然捉住我下巴錫咗我一下。」

二人整夜逗留在公園，早上Marf與男友看完日出後便離開公園直接返學，她笑說：「自己成日都嘴角含春。」

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戀情一星期玩完

不過看似甜蜜的戀情，Marf指很快便宣告失敗，她直認自己的直覺很準確，並言有天返學後與男友行街，儘管男友非常照顧自己，但是仍然覺得對方有點奇怪，在二人分別時，男友希望Marf回家後聯絡自己，Marf心有不妙就決定在屋企樓下致電對方。

Marf指男友原來未能放下前女友，因此仍未準備好迎接這段戀情，森美聞言後大罵：「又叫我試下！」

森美認為男方是高級賤男

一眾主持人更分析當時男友之所以想見Marf的原因有兩個，其一是希望見到Marf後可以消除與前度復合的念頭，其二是利用Marf來「頂癮」。

但Marf依然十分好，更為前度解畫，並表示自己與對方是好聚好散，分手後一個月對方亦有向Marf道歉，指想與她見面，以朋友身份認識對方，直至現時二人亦不時聯絡，Marf參加比賽時，對方亦有為她打氣。

但森美就認為對方是高級賤男：「你諗下佢幾賤，明明有個Ex就奪咗你初吻，三日後就同你分開，又同你講『我唔係賤人』，呢啲仲唔係高手？」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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