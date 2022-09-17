【食用安全】內地乳酪稱益生菌採集自「百歲老人腸道」　網民斥噁心：不想再食

▲ 內地一款乳酪聲稱益生菌採集自「百歲老人腸道」。（網上圖片）

不少都市人注重養生，有補充益生菌的習慣，近日內地一款酸奶（乳酪）產品引起熱議，皆因成分表列明益生菌從百歲老人腸道採集，不少網民認為，品牌宣傳用語過於直白，甚至有人表示不想再食。

有內地網民分享照片，指發現一款來自廣西的巴馬益生菌酸奶產品，成分表列明「鼠李糖乳桿菌hsryfm1301是皇氏集團巴馬益生菌科技有限公司的專利益生菌菌株」、「從巴馬百歲老人腸道採集篩選，授權廣西皇氏乳業有限公司使用」。

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據悉，巴馬位於廣西，被譽為「中國長壽之鄉」，品牌官網亦介紹，乳奶的益生菌菌株採集自廣西巴馬百歲老人的生活環境。

有關報道引起熱議，部分網民似乎不受落，更直呼「噁心」、「突然就不想喝酸奶了」、「其實你不用告訴我這麼多」。

不過，有網民表示，「基本上所有益生菌都是從人體提取出來的，大部分是糞便」，不過經過培養後和糞便完全沒有關係了。亦有營養師指出，人體菌群90%都分布在腸道，因此確實有不少益生菌是從腸道提取出來。

引發爭議後，推出該款酸奶的皇氏集團相關工作人員表示，酸奶內添加的益生菌為公司自主研發的一種益生菌，並已獲得專利，對於宣傳用語令造成消費者不適感到抱歉，公司也正在考慮對宣傳、包裝進行修改。

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責任編輯：羅嘉欣