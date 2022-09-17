【離譜外傭】工人姐姐邀男友上門潛入主人房「開房」 女僱主回家撞破報警

不少家庭都會聘請外傭幫忙處理家頭細務，一名印傭姐姐趁著假日家中無人，竟主動邀請最近才拍拖的男友回家短聚，兩人更大膽潛入主人房翻雲覆雨，期間碰巧女僱主回家撞破，一怒之下報警求助，最終男友遭控擅闖民居被捕，印傭姐姐當晚亦被送回國。僱主坦言事發近一周仍然猶有餘悸，每晚睡到一半更會驚醒，現時仍不敢再聘請新外傭，提醒其他僱主若遇到同樣問題，應即時向警方求助。

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綜合外國傳媒報道，事發於本月11日(周日)中午時分，地點位於新加坡坎貝拉路一間四房式組屋。從事美容師的36歲女僱主沙麗妮接受傳媒訪問時，指印籍女傭年屆34歲，已為他們工作3年，平時主責處理簡單家務、接送其4歲兒子上下學。事發當日丈夫剛好出門辦事，她也去了廟宇拜拜，所以無人在家。

週日是女傭的休息日，所以我早上起來準備出門的時候，就讓她繼續睡，沒想到她竟會帶男人回家。

沙麗妮憶述，當日她拜祭後便回到家中，發現主人房的門關著，房內還發出一些碰撞聲。未幾印傭姐姐突然從房裡跑出來，更不斷向她道歉。她才驚悉房間內原來還有陌生男人在場。不久，一名穿著凌亂的男人從房間走出，一邊逃走、一邊穿衣。沙麗妮說，當時已被嚇得哭了起來，甚至不記得該撥什麼號碼向報警求助，只能先聯絡丈夫。

至於39歲的男僱主加內甚接受傳媒訪問時，指那時妻子哭著打電話來說，女傭帶了男友回家，故他便馬上趕回家報了警。警方迅速趕到，當場逮捕男子，夫妻倆隨後也到警局錄口供。

加內甚表示，他們視印傭姐姐尤如家人一樣，平日添置新衣時也會買同款的時裝送給女傭，曾到泰國和澳洲旅行，也全程包攬她的食宿費用。他直言是次事件對印傭姐姐感到十分失望，感覺遭到背叛。因此即使機票索價坡幣超過500元(約2800港元），還是決定買了當晚的機票直接送印傭回國。

加內甚又補充，印傭姐姐其實早在數週前提及結識了男友，當時夫妻二人已直接告訴她不要帶男友回家。沒想到印傭姐姐竟無視他們的提醒，甚至無懼會被家中閉路電視拍到。事發後，他們查看印傭姐姐及其男友的手機，發現手機內有數段性愛視頻，更在社交媒體發現姐姐的男友曾經在印度結過婚。

據我所知，她的男友是冷氣維修員，經常在這一帶出沒。這是我們第一次遇見這樣的事，也不清楚他們之前有沒有在家胡搞。

加內甚續說，妻子目前仍然心有餘悸，每晚睡到一半會驚醒，兩人也還沒準備好聘請新女用，目前二人輪流接兒子上下課。

新加坡警方接受當地傳媒查詢時，證實事件中有一名31歲男子在蓄意擅闖罪名下被逮捕，現時案件仍在調查中。

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責任編輯︰王明芳