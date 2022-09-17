【隔離生活】K Kwong分享竹篙灣地址不符快測平台格式　口服藥有效又好貴：多年交稅終有用

▲ K Kwong指，自己獲派的輝瑞口服藥Paxlovid「好有效又好貴」，笑言「多年來交嘅稅終於自己真正用番到」。（K Kwong facebook圖片）

本港第5波疫情持續，連日有上千人 招，專家們也不能倖免，近日中招的化學專家K Kwong鄺士山，連日來在facebook分享自己在竹篙灣隔離生活點滴。他今日（17日）再分享自己對於中招後獲迅速安排視像睇症及送往隔離安排感滿意，惟他形容呈報快速測試平台軟件寫得差，他所入住的竹篙灣地址，不符平台的格式要求。

K Kwong在facebook發帖表示，今日已經是其送入竹篙灣的第3日，指當局派發的輝瑞口服藥Paxlovid「好有效又好貴」，笑言「多年來交嘅稅終於自己真正用番到」，對於竹篙灣住宿安排，他說：

真心，只要你係心諗住嚟隔離而唔係住酒店，佢真係做到。

他又憶述前日（15日）發現快測中招，對於當局安排感到十分滿意，惟前提是市民要「熟IT」，

星期四早上我一RAT陽，立即用HA GO book視像睇症、通知政府、去消防book 入社區隔離，好快就安排好。之後收到好多好多唔同部門電話問我健康問題，我收到藥佢都再三問係咪XXX都齊。

不過，他亦分享「有少少IT嘢唔順」，形容當局呈報快測平台軟件寫得差，

例如某上載 RAT 相不能 proceed，原因係我住竹篙灣地址不乎合「室、樓層、座、街.....」嘅format（格式）

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責任編輯：馮琪雅