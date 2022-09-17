【披荊斬棘2】杜德偉負腳傷忍痛完成比賽　隊友慘遭淘汰流下男兒淚：動了真感情

▲ 杜德偉為演出非常落力！

歌手杜德偉（Alex）在最新一集的《披荊斬棘2》帶領兩小弟完成高難度的唱跳舞台，自己科金改編曲，被稱同組隊員稱為「氪金大佬」。

表演完畢更令其他比賽隊伍感到壓力，盡心盡力成績有目共睹，但奈何「零零後」現場觀眾對杜德偉比較陌生、人氣不高，結果現場觀眾評分獲第八名墊底，令同隊兩隊員淘汰，網友大呼不值更發起網上投票，希望還他一個公道，更有網民湧入電視台網站，紛紛留言批評節目組。

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流下男兒淚

面對隊員淘汰，杜德偉也忍不住流下男兒淚，認為對方可以有更多的發揮，自責沒辦法保住他們繼續比賽，自認「動了真感情」。



節目自播出以來，Alex每一次的舞台上的演出和造型都給大家帶來驚喜，得到網友的高度讚賞，且登上不少網站熱搜，可是演出後的得分排名也令人感到意外。

▲ 每次演出都有驚喜。

努力演出望為觀眾驚喜

即使如此他和每次組合的隊友還是繼續努力的去排練和演出，這次他們唱跳舞台的《just like fire》更慘獲墊底分數，網友連聲留言「不是吧！」又拍他練到腳踭生骨刺又如何？跟他一起努力的新人朱嘉琦和新加坡音樂人黃義達也被退了，令Alex終於忍不住哭了！

就連其他組別的成員資深搖滾音樂人鄭鈞，其至樂壇新貴曾比特也安慰他，他難過的說：「這件事發生後，我真想過不繼續玩這個遊戲了。」

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舊患發作



主打唱跳的Alex在排練的過程中腳踭觸及了舊患，隊友陪他看醫生，報告出來，醫生建議他做手術，大家對他的傷患擔心不已，但他選擇先吃藥止痛，不想影響演出，待完成演出才作打算。

一班網友透過花絮視頻看到Alex的堅持都讚賞他的體育精神，提到腳患情況，Alex說：「都是因為密集的排練，骨刺導致筋膜炎，經過醫生的悉心治理，已見好轉。」 更笑說受傷的另一收穫就是「感到大家對自己的愛和關心，在節目中收穫了哥哥們的友誼。」

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