【癌症殺手】韓70歲「國民影帝」安聖基罹患血癌積極抗病 一文睇清患白血病7大徵狀

有「韓國梁朝偉」、「國民影帝」之稱的70歲韓國演員安聖基，驚爆罹血癌，他日前出席活動時，坦言抗癌1年多。

綜合外媒報道，安聖基日前出席《導演裴昶浩出道40年特別展》，樣貌憔悴且戴假髮，發表感言時聲音沙啞，且在電影播畢前就先行退場。

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事後受訪坦承，已罹患血癌一年多，原本身體狀況比較不好，外出較困難，連5月演員姜受延的喪禮亦因要治療而缺席：「但現在健康狀態恢復得很不錯，《韓山島海戰》電影問候是因為光頭才沒參加的。」

安聖基年僅5歲時以電影《黃昏列車（Twilight Train）》出道，作為兒童演員期間就拍了70幾部作品，成人後則陸續拍攝多達90幾部作品，從影65年拍過160多部作品，多次拿下南韓三大影視獎（百想藝術大賞、青龍電影和獎），被譽為「國民影帝」。

據醫管局資料，白血病（Leukaemia，也稱血癌），泛指與血液及骨髓相關的癌病，分為急性與慢性兩種，也包括霍奇金淋巴瘤與非霍奇金淋巴瘤及骨髓腫瘤等。白血病是香港十大致命癌症之一，每年約有一千宗新症。與大部分其他癌症不同，幼兒與年輕人均有機會患上此病。

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責任編輯：羅嘉欣