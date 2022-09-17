【香港通關】盧寵茂：疫情有希望已經達平台期　正向放寬入境檢疫要求前進

▲ 醫衞局局長盧寵茂今日（17日）表示，港府正向放寬入境檢疫的方向前進。（資料圖片）

多國已陸續通關復常，醫務衞生局局長盧寵茂今日（17日）表示，港府正向放寬入境檢疫的方向前進，目前無通關時間表，但正積極考慮入境人士酒店檢疫「0+7」方案，相信短期內會有酒店檢疫數據支持。

盧寵茂表示，本港過去一周數據顯示確診數字可能已有平台趨勢，甚至有回落跡象，但強調上周中秋節假期或令檢測量及呈報個案減少，估計短時間內確診數字可能會有上落。

他指出，香港是國際城市，政府防疫措施方向一定是提升與國際接軌，同意要改善對外政策，提升對外連接，國家要求香港背靠祖國，亦要聯通國際，形容與內地通關是家庭，與國際通關是事業，兩樣都不會放棄，亦不是零和游戲。

不過，他表明不希望在政策上搖擺，出現放鬆之後又再收緊的情況，被外界指一直在「仰臥起坐」。他說現時當局正就現行入境檢疫「3+4」安排進行檢討，引述數據指，紅黃碼的措施好有效，由8月12日至今，執法人員巡查時，無發現黃碼人士進入指定處所的違規個案，亦無發現黃碼人士確診後轉為紅碼後違規。

至於內地通關問題，盧寵茂強調一直有與內地保持聯繫，又指供香港入境深圳人士的「健康驛站」，每日名額早前減至1,000個，他經了解後確定深圳執行時，每日實際提供1,500個名額，他期望名額日後只會繼續增加而非減少，但一切需要視乎深圳疫情發展。

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責任編輯：馮琪雅