【新工會】教師涉煽動言論曾經中間人查詢　教工會1年收738求助以薪酬權益為主

▲ 教工會成立1年來累計接獲748宗求助個案。（教工會提供圖片）

隨著教協解散，教聯會轄下的教育工作者工會即於去年9月成立。教工會今日（17日）公布，成立1年來累計接獲748宗求助個案，主要涉及薪酬、解約及假期等權益問題，當中不涉與政治爭議有關的教師求助，但曾經有1名因網上發表言論而接受教育局調查的教師經中間人向該會查詢。

教工會表示，去年9月成立至今一直秉持「守護教育專業‧保障同工權益」為宗旨，指2021至22學年期間，因應第5波疫情及「特別假期」安排等，教職員工作環境不穩定，入職要求及教育政策變更等，業界尋求支援需求與日俱增。該會指過去1年接獲的求助數字持續飆升，累計總數748宗，當中涉及入職或轉職薪酬、假期、解約、增加人手比例的政策及晉升事宜等範疇；最多為「其他」類別（36%），涉及教師專業操守、同事之間不和爭執、校政管理混亂等，不涉教師權益或勞資關係事宜；其他求助涉「薪金」（23%）、「解約」（21%）、「假期」（8%）、「糾紛」（6%）、「公積金/強積金」（5%）及「警告」（1%）。

除求助個案，該會亦提供查詢服務，包括薪金、假期、解約及公積金等範疇，圖表顯示，臨近新學年簽約高峰期的5至8月期間，該會接獲查詢及投訴數字明顯上升。該會亦曾收到同工反映有關基本法測試影響入職及轉職事宜，並獲立法會議員朱國强及鄧飛支持，向教育局反映情況，指局方已接納建議作出安排。該會近半年亦接獲多宗投訴辦學團體及法團校董會不合理對待教職員，曾約見投訴人了解情況，去信要求教育局介入事件，並於8月舉行記招。

教工會主席黃建豪亦向本報透露，1名教師涉及在社運期間在網上發表煽動言論，遭教育局調查，曾透過中間人向教工會查詢應對方法，該名教師最終並無正式向教工會求助。

教工會表示，會新學年繼續以「不屈不饒、公平公正、不畏强權」態度積極維護教育工作者應有權益，與教職員一路同行。

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記者：馮琪雅