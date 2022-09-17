【食用安全】元朗生果檔買榴槤中伏 劏開果肉腐爛發臭檔主拒更換

每年7月至9月都是榴槤當造的季節，加上近期榴槤的價錢有所回落，相信不少榴槤控都想抓緊品嘗榴槤的尾巴吧!不過，要揀一個靚榴槤，真的要落足眼力、嗅覺和手感，否則隨時中伏!一名網民分享日前用80元在元朗生果街買了一個榴槤，滿心歡喜以為可解咀饞之癮，豈料劏開榴槤迅即聞到臭味，果肉儼如營養不良般少得可憐，一眾網民看畢相片直嘲激似煲過湯的豬骨湯渣；有網民透露自己亦曾在生果街買生果中伏，建議市民到超市選購貴價生果。萬一有問題，都可憑單更換。

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該名事主在Facebook群組「食在元朗」分享中伏經歷，指昨日在在元朗新街、近同益街市的生果檔，用80元買了一個榴槤，回到家中劏開榴槤，竟然完全唔食得兼有臭味，事主曾打算取回榴槤到生果檔更換，惟對方拒絕更換。

揀榴槤畀我嗰位阿婆，話係特價貨品、冇得更換，但是價錢牌上沒有註明「特價生果，冇得更換」，請各位留意咪中伏。

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大批網民看過照片都同情事主的遭遇，甚至嘲笑榴槤勁似隔夜燒肉、煲湯湯渣。不少網民分享曾在生果街買水果的中伏經歷，「嗰間嘢不嬲好伏」、「元朗買生果是不准揀的，佢執比你，有的還專執啲爛嘅比你」，直言從不幫襯元朗生果街；有女網民更透露其丈夫當日亦在生果街買了一個一模一樣的爛榴槤，懷疑與事主幫襯同一檔生果店，但興幸的是最終店主願意用哈蜜瓜更換。

身為一個榴槤控，到底如何可以揀選出一個靚榴槤?身兼唯港薈酒店署理行政總廚、具「榴槤王子」之稱的何偉誠師傅（Danny）早前接受TOPick訪問時，分享了5大專揀靚榴槤的秘訣。

第一招：中型榴槤口味最平均

Danny表示，榴槤愈大不代表愈好，因為當榴槤愈大，它的形狀分佈不均勻，一邊會熟，另一邊會不熟，最終可能雖然買了大的榴槤，但有一半會扔掉。他建議市民選擇重約1.2kg至1.5kg的中型榴槤，它們的口味最平均。

第二招：從星星紋路知道瓣數

Danny指，榴槤尾部出現的星星紋路，能反映該榴槤的瓣數。一般榴槤可以數到5至6瓣，愈多紋路，代表愈多瓣，可能會較大機會有多點果肉。

第三招：蒂部刮皮後呈鮮綠色

Danny示範用手指甲刮開觀察榴槤蒂部的皮，指榴槤蒂部可反映出榴槤是否新鮮。如果發現蒂部是鮮綠色的話，證明榴槤很新鮮；如果會刮甩或者乾燥，甚至變成了柴絲，證明榴槤已擺放了一段時間，不太新鮮。

第四招：嗅榴槤尾部

Danny又教大家用手呈「Ｃ」字型放在榴槤尾部，然後輕輕嗅一下，了解手執的榴槤香不香。如果你可以嗅到重甘香味道，便代表這個榴槤靚。

第五招：搖晃榴槤辨認乾包

Danny表示，搖晃榴槤便可得知榴槤屬乾包還是濕包，增加買到心頭好的機會。只需把手指頭放在榴槤釘中間固定，之後輕輕搖晃。如果感覺到榴槤內有些東西郁動，證明這是乾包，因乾包不會黏殼。

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責任編輯：羅嘉欣