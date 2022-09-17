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【國安法】林定國指陪審團審訊非被告必然法律權利　不設陪審團無損權益

社會 17:24 2022/09/17

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律政司司長林定國回應國安法不設陪審團做法引起的爭議。（資料圖片）

繼民主派「35+」立法會初選案之後，壹傳媒創辦人黎智英被控違反《港區國安法》案件亦不設陪審團審訊，安排再引起爭議。律政司司長林定國今日（17日）主動為安排解畫，指他作為律政司司長有權基於保護國家秘密或案件具涉外因素等，指示相關訴訟不設陪審團，做法不削被告人任何合法權益，陪審團審訊安排亦非被告必然法律權利。

林定國在網誌中並無指明回應引起爭議的案件內容，但提到最近他根據國安法發證書指示「相關訴訟」毋須在有陪審團的情況下進行審理的決定，引起社會討論。

林定國指出，《香港國安法》第46條規定，律政司司長可基於保護國家秘密、案件具有涉外因素或者保障陪審員及其家人的人身安全等理由，發出證書指示相關訴訟毋須在有陪審團的情況下進行審理，有關條文訂明在此情況下由3名法官組成審判庭。

林定國解釋，上述為法例賦予律政司司長的權力；法庭已在多宗案件中確認，陪審團審訊安排並非被告在法律上的必然權利，強調是律政司司長行使此權力並不會削弱被告人任何合法權益；他又指，不設陪審團的做法非香港獨有，部分推行普通法的西方國家亦有類似制度，訂明若涉及嚴重刑事罪行，或陪審團會受到不正當干預的情況下，審訊可不設陪審團，以確保司法公正不受影響。

他續說，為國案法案件組成審判庭的3名法官必須是現任法官，除要符合具備《基本法》中對法官的司法和專業才能等嚴格要求外，亦須恪守司法誓言，無懼、無私，不容任何政治或個人因素影響司法程序及決定，而由這些法官組成的審判庭所作的判決內容必定公開，向大眾解釋理據。

他重申香港是法治社會，司法公正能否彰顯，最重要是有獨立行使審判權的司法機關，不受任何干涉，讓被告人的權益獲得充分保障，得到公平審訊。他又提到，法庭近年有大量案件需要處理，他明白公眾關注審訊進度，在不影響公平審訊的前提下，律政司會繼續與法庭、辯方共同協力，盡可能加快處理案件。

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責任編輯：馮琪雅

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