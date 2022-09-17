  • 32°C
香港時間 : 2022917日 (週六) 18:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【明日戰記】古天樂新片挑戰「宇宙最強」　MIRROR正副隊長輪流發文力撐

娛樂 17:03 2022/09/17

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

MIRROR正副隊長輪流發文撐《明日戰記》。

古天樂主演兼投資的特技動作片《明日戰記》勢如破，現在票房破5800萬元，取代成龍1996年作品《警察故事4之簡單任務》位置，成為香港電影史上華語片十大票房第7位。

現時第6位是票房6042多萬元、「宇宙最強」甄子丹在2015年推出的《葉問3》。從票房走勢預測，《明日戰記》要超越丹爺應不是太大困難，再下一個對手就是第5位的星爺周星馳在2001年上映的作品《少林足球》，該片票房為6073多萬元。

現時香港電影史上票房冠軍華語片為2016年《寒戰II》，總票房為6682多萬元。至於第二位及第三位分別是《梅艷芳》（6240多萬元）、《那些年，我們一起追的女孩》（6186萬元）。

【飯戲攻心】群星參演片尾彩蛋曝光　古天樂客串演王菀之男友【有片】

    點擊圖片放大
    +5
    +4

MIRROR正副隊長發文

除普羅觀眾外，不少圈中人亦力撐《明日戰記》，當中包括暫時停工的MIRROR正副楊樂文（Lokman） 及江𤒹生（AK）也要發文支持。

隊長Lokman在昨晚（9月16日）於個人IG的限時動態上載《明日戰記》劇照，並留言寫道：「希望在明天！係每一個明天！」捧場之餘也似為受傷的3位舞蹈員、及MIRROR各團員作勉勵。

至於副隊長AK在今天（9月17日）早上也於個人IG的限時動態上載《明日戰記》劇照，並上寫片中金句「天可以灰 地可以灰 但我哋唔可以」，更呼籲定要入戲院睇此片，否則會後悔。

另外，古天樂昨日出席高級品牌活動時，被問《明日戰記》票房成績理想，會否考慮製作動畫版或開拍續集，他保持神秘不作回應，但透露將於下周舉行發布會，表示將有新消息公布。

最新影片推介：鄧麗欣陳詠燊專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【明日戰記】古天樂無懼冷嘲勢要拍好特技片　劉青雲力撐：為夢想要冒險【有片】
20:05 2022/08/25
【明日戰記】古天樂無懼冷嘲勢要拍好特技片　劉青雲力撐：為夢想要冒險【有片】
【明日戰記】古天樂否認參與TVB新節目　古仔解釋稱：真的沒這個時間
18:19 2022/09/16
【明日戰記】古天樂否認參與TVB新節目　古仔解釋稱：真的沒這個時間
【MIRROR下月復工】So Ching上載與阿Mo共舞片　Jer開直播AK用《明日戰記》金句自勉
今日 11:28
【MIRROR下月復工】So Ching上載與阿Mo共舞片　Jer開直播AK用《明日戰記》金句自勉
【MIRROR演唱會】Anson Lo未走出阿Mo意外事件打擊　So Ching發帖不放棄希望
11:19 2022/09/15
【MIRROR演唱會】Anson Lo未走出阿Mo意外事件打擊　So Ching發帖不放棄希望
【MIRROR下月復工】Lokman借《明日戰記》抒發感受　Edan與Dee哥IG搞笑互動
10:29 2022/09/16
【MIRROR下月復工】Lokman借《明日戰記》抒發感受　Edan與Dee哥IG搞笑互動

你可能感興趣

【明日戰記】古天樂無懼冷嘲勢要拍好特技片　劉青雲力撐：為夢想要冒險【有片】
20:05 2022/08/25
【明日戰記】古天樂無懼冷嘲勢要拍好特技片　劉青雲力撐：為夢想要冒險【有片】
【明日戰記】古天樂否認參與TVB新節目　古仔解釋稱：真的沒這個時間
18:19 2022/09/16
【明日戰記】古天樂否認參與TVB新節目　古仔解釋稱：真的沒這個時間
【MIRROR下月復工】So Ching上載與阿Mo共舞片　Jer開直播AK用《明日戰記》金句自勉
今日 11:28
【MIRROR下月復工】So Ching上載與阿Mo共舞片　Jer開直播AK用《明日戰記》金句自勉
娛樂人物職業 楊樂文 江𤒹生 古天樂 Mirror 演員 歌手 電影 組合 科幻片

最高瀏覽

【性猝死】68歲翁交友APP識18歲少女親密3分鐘　突暈倒不治解構「性猝死」
22:48 2022/09/15
【性猝死】68歲翁交友APP識18歲少女親密3分鐘　突暈倒不治解構「性猝死」
【女王護膚】英女王96歲高齡無老人斑　靠一款$110開架保濕霜護膚
09:56 2022/09/15
【女王護膚】英女王96歲高齡無老人斑　靠一款$110開架保濕霜護膚
【癌症殺手】28歲女無遺傳基因仍患乳癌　醫生：6大壞習慣引發癌症
今日 17:04
【癌症殺手】28歲女無遺傳基因仍患乳癌　醫生：6大壞習慣引發癌症