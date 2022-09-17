【明日戰記】古天樂新片挑戰「宇宙最強」　MIRROR正副隊長輪流發文力撐

▲ MIRROR正副隊長輪流發文撐《明日戰記》。

古天樂主演兼投資的特技動作片《明日戰記》勢如破，現在票房破5800萬元，取代成龍1996年作品《警察故事4之簡單任務》位置，成為香港電影史上華語片十大票房第7位。

現時第6位是票房6042多萬元、「宇宙最強」甄子丹在2015年推出的《葉問3》。從票房走勢預測，《明日戰記》要超越丹爺應不是太大困難，再下一個對手就是第5位的星爺周星馳在2001年上映的作品《少林足球》，該片票房為6073多萬元。

現時香港電影史上票房冠軍華語片為2016年《寒戰II》，總票房為6682多萬元。至於第二位及第三位分別是《梅艷芳》（6240多萬元）、《那些年，我們一起追的女孩》（6186萬元）。

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MIRROR正副隊長發文

除普羅觀眾外，不少圈中人亦力撐《明日戰記》，當中包括暫時停工的MIRROR正副楊樂文（Lokman） 及江𤒹生（AK）也要發文支持。

隊長Lokman在昨晚（9月16日）於個人IG的限時動態上載《明日戰記》劇照，並留言寫道：「希望在明天！係每一個明天！」捧場之餘也似為受傷的3位舞蹈員、及MIRROR各團員作勉勵。

至於副隊長AK在今天（9月17日）早上也於個人IG的限時動態上載《明日戰記》劇照，並上寫片中金句「天可以灰 地可以灰 但我哋唔可以」，更呼籲定要入戲院睇此片，否則會後悔。

另外，古天樂昨日出席高級品牌活動時，被問《明日戰記》票房成績理想，會否考慮製作動畫版或開拍續集，他保持神秘不作回應，但透露將於下周舉行發布會，表示將有新消息公布。

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