【7月24日大道】黃妍變身村上春樹筆下主角　難忘在龍山隧道拍攝

▲ 黃妍於推出新歌《7月24日大道》。

向來熱愛閱讀的黃妍於今日(9月17日)推出新歌《7月24日大道》，歌名取材至日本作家吉田修一的同名著作，小說中的主人翁常處於混沌狀態，要靠自己的力量走出屬於自己的道路。

黃妍的《7月24日大道》將赤裸的靈魂注入歌曲，希望大家能從中得到穿越混沌的力量。

【世界以痛吻我】黃妍提供良方紓解痛楚 鼓勵面對負面情緒

MV創作概念

MV方面《7月24日大道》則大玩文學 x 文學 x 音樂的創作實驗，導演Pazu特別以村上春樹《1Q84》的故事主角，青豆與天吾來講述從混沌到尋回自己的故事，並由Cath與盧鎮業（小野）分別飾演青豆與天吾，實行將《1Q84》與《7月24日大道》之間一脈相通的孤獨感接通。



Cath特別解釋今次《7月24日大道》以文學作主導的創作概念：「兩本小說嘅都有一啲共通點，而最重要嘅一點係兩者帶出嚟嘅孤獨感，所以我哋透過《7月24日大道》去表達嗰份混沌同孤獨感，而MV就以《1Q84》作背景，透過影像帶出呢份感覺。」

她續指：「導演Pazu係村上迷，所以當佢知道我哋嘅概念之後就極度興奮，更以佢嘅獨有角度，製作咗咁靚嘅MV，當中更有《1Q84》嘅主角青豆與天吾嘅出現。」

▲ 《7月24日大道》將赤裸的靈魂注入歌曲。

小野扮演天吾



在MV中小野扮演天吾，Cath覺得對方是不二之選：「小野有天吾嘅氣質，真係喺日本漫畫走出嚟嘅男孩子一樣，所以我哋搵咗佢嚟演出，估唔到喺埋位之前，佢都係睇緊《1Q84》，好似成個團隊都好into《1Q84》件事裡面。」



《1Q84》的故事背景在日本發生，所以製作團隊亦特別將《7月24日大道》MV的整個氛圍塑造成日本的時空一樣，就連Cath身處其中都覺得好夢幻。

她說：「我哋借咗一架好似日本的士嘅車嚟拍攝，另外有個場景，喺亞視廠景望出去會望到幾個煙囱，嗰個環境好唔似喺香港，好似喺日本。」

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

在隧道拍攝很難忘

不過最教Cath興奮的要數在龍山隧道拍攝的場口，她憶道：「我哋包咗條隧道喺裡面來回遊走拍攝，嗰陣其實已經係凌晨3、4點，又著住啲好厚嘅冷衫，再加件褸，熱到想死。」

她難忘地表示：「雖然熱到癲咗，但已經豁咗出去，同埋未試過喺隧道拍嘢，好好玩，成個人反而好精神！而且出嚟效果好靚，大家都為個成果而好開心。」

最新影片推介：