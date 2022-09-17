【聲夢傳奇2】Jasmine被昔日戰友揭黑材料　Duncan挑戰攀石克服內心恐懼

▲ 五強即將誕生！

TVB將於10月2日現場直播決賽《聲夢傳奇2》，今日（9月17日）播出的一集，十強學員將施展渾身解數，爭奪決賽最終五個席位，角逐「傳奇新星」殊榮。

經過三輪團戰，十強學員誕生，名單為趙紫諾（Sabrina）、趙頌宜 （Maggie）、趙小婷（Pamela）、侯雋熙（Duncan）、劉詠彤 (Angel）、彭家賢（Zayden)、文佐匡（Sean)、黃洛妍（Janees)、任暟晴（Jasmine）、XiX成員莊殷玥（Vici）、劉芷君（Aster）、梁善知（Crystal）、繆昀希（Charlotte)、鄧曉殷（Kiele)及楊秉頤（Caitlin)。

【聲夢傳奇2】兩大女神對唱任暟晴撼贏趙小婷 Duncan刻服尷尬攬實JW合唱

Duncan＋Jasmine齊減壓

今集《聲夢傳奇2》一共進行2.5個回合對戰，出場學員分別是Angel《餓狼傳說》、Duncan《愛你》、Jasmine《這麼近那麼遠》、Sabrina《Rolling In The Deep》及Sean《Can’t Stop The Feeling》。

由於比賽已進入白熱化階段，十強學員為爭取決賽席位積極備戰，當中以「怕醜仔」Duncan及大熱之一的 Jasmine最有「動感」，二人分別挑戰攀石及跆拳道提升霸氣及減壓。

望攀石克服內心恐懼

先說台下表現永遠好過台上的Duncan， 導師布志綸(Alan)指Duncan其實潛力無限，只是一直未能克服潛藏內心的「恐懼Monster」。

為了幫助Duncan「我超越我」，總監陳奐仁(Hanjin)找來人稱「蜘蛛女」的世界速度攀爬及健美小姐冠軍鄭麗莎 (Lisa)對Duncan進行一對一攀石特訓，Lisa更指導Duncan如何操出「最強爆肌Body」增強殺氣。

片段所見，除去上衣的Duncan本身爆肌度已接近九成，除了「麒麟臂」夠搶眼，「雄厚」背肌及朱古力腹肌亦相當吸睛， 獲Lisa盛讚「Energy好勁」，齋睇Body Condition似是勝算在望。

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被爆黑材料

至於想藉跆拳道減壓的Jasmine，則找來昔日戰友Crystal(梁芷菁)齊齊玩，情同姊妹的二人無論拉筋、出拳或踢 腿都笑一餐。

平日「仙氣」十足、感覺柔軟的Jasmine，不但表現有板有眼，更一下打爆木板，更因而連自己都嚇親，相當可愛!Crystal事後直指Jasmine私底下確實有「女漢子」特質，還大爆對方「粗魯」黑材料，令 Jasmine哭笑不得。

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二人感情要好

除了爆料外，Crystal還提了不少Jasmine的優點，談至二人相處的溫馨點滴時更忍不住數度哽咽，不想哭於人前的二人還因此咿嘩大叫，十分搞笑。

聽到好友如此支持自己，Jasmine不忘感激Crystal教曉自己要更樂觀:「任何事佢都搵到一樣好嘢抽出嚟睇，我好多嘢都睇開咗好多，同埋識諗咗好多。」

另外，「聲夢大魔王」Sabrina、Sean及Angel的備戰方式亦各有特色，當中更有人大派洋蔥。

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