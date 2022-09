【聲夢傳奇2】Jasmine被昔日戰友揭黑材料　Duncan挑戰攀石克服內心恐懼

▲ 五強即將誕生!

TVB將於10月2日現場直播決賽《聲夢傳奇2》,今日(9月17日)播出的一集,十強學員將施展渾身解數,爭奪決賽最終五個席位,角逐「傳奇新星」殊榮。

經過三輪團戰,十強學員誕生,名單為趙紫諾(Sabrina)、趙頌宜 (Maggie)、趙小婷(Pamela)、侯雋熙(Duncan)、劉詠彤 (Angel)、彭家賢(Zayden)、文佐匡(Sean)、黃洛妍(Janees)、任暟晴(Jasmine)、XiX成員莊殷玥(Vici)、劉芷君(Aster)、梁善知(Crystal)、繆昀希(Charlotte)、鄧曉殷(Kiele)及楊秉頤(Caitlin)。

Duncan+Jasmine齊減壓

今集《聲夢傳奇2》一共進行2.5個回合對戰,出場學員分別是Angel《餓狼傳說》、Duncan《愛你》、Jasmine《這麼近那麼遠》、Sabrina《Rolling In The Deep》及Sean《Can’t Stop The Feeling》。

由於比賽已進入白熱化階段,十強學員為爭取決賽席位積極備戰,當中以「怕醜仔」Duncan及大熱之一的 Jasmine最有「動感」,二人分別挑戰攀石及跆拳道提升霸氣及減壓。

望攀石克服內心恐懼

先說台下表現永遠好過台上的Duncan, 導師布志綸(Alan)指Duncan其實潛力無限,只是一直未能克服潛藏內心的「恐懼Monster」。

為了幫助Duncan「我超越我」,總監陳奐仁(Hanjin)找來人稱「蜘蛛女」的世界速度攀爬及健美小姐冠軍鄭麗莎 (Lisa)對Duncan進行一對一攀石特訓,Lisa更指導Duncan如何操出「最強爆肌Body」增強殺氣。

片段所見,除去上衣的Duncan本身爆肌度已接近九成,除了「麒麟臂」夠搶眼,「雄厚」背肌及朱古力腹肌亦相當吸睛, 獲Lisa盛讚「Energy好勁」,齋睇Body Condition似是勝算在望。

被爆黑材料

至於想藉跆拳道減壓的Jasmine,則找來昔日戰友Crystal(梁芷菁)齊齊玩,情同姊妹的二人無論拉筋、出拳或踢 腿都笑一餐。

平日「仙氣」十足、感覺柔軟的Jasmine,不但表現有板有眼,更一下打爆木板,更因而連自己都嚇親,相當可愛!Crystal事後直指Jasmine私底下確實有「女漢子」特質,還大爆對方「粗魯」黑材料,令 Jasmine哭笑不得。

二人感情要好

除了爆料外,Crystal還提了不少Jasmine的優點,談至二人相處的溫馨點滴時更忍不住數度哽咽,不想哭於人前的二人還因此咿嘩大叫,十分搞笑。

聽到好友如此支持自己,Jasmine不忘感激Crystal教曉自己要更樂觀:「任何事佢都搵到一樣好嘢抽出嚟睇,我好多嘢都睇開咗好多,同埋識諗咗好多。」

另外,「聲夢大魔王」Sabrina、Sean及Angel的備戰方式亦各有特色,當中更有人大派洋蔥。

