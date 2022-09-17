【癌症殺手】台女星朱芯儀患乳癌歷17小時切除手術　切肚皮肉重建乳房捨棄乳頭乳暈

▲ 台女星朱芯儀患乳癌歷17小時切除手術，切肚皮肉重建乳房捨棄乳頭乳暈。

台灣女星朱芯儀2021年底確診乳癌2至3期，完成6次化療後，她在今年5月進行乳房切除手術，近日她在一個節目上分享手術過程，指切除乳房後，切下肚皮肉和脂肪，重建乳房。

朱芯儀日前在節目《女人我最大》分享確診經過，指無意中發現兩邊胸部形狀不同，但最初放在心上，直到後來上節目遇到外科醫生，給對方看了她的報告，醫生建議她盡快到醫院進行追蹤檢查。

她透露，自己本來只有纖維囊腫，沒想到在一年內演變成3個腫瘤，而且都有2厘米大。當時她到乳房外科進行切片檢查，最終確定是癌細胞。其後她接受了6次化療，又在今年5月進行切除及重建乳房手術。

朱芯儀表示，醫生曾詢問她要不要留下乳頭、乳暈，但可能會有復發機率，因此她索性全部移除。切除乳房後，醫生在她肚皮位置切下一塊和脂肪來填補胸部。

她憶述剛完成手術時，身體非常虛弱，基本上不能活動，又說現在的胸部和肚皮都是麻的，沒有感覺。

大家可以把乳頭、乳暈想像成一個寶特瓶的蓋子，把它扭開、把蓋子丟掉，那不是有個洞嗎？然後把這肚子這塊肉切下來，再塞進洞裡，裡面原本的癌細胞全部都掏掉。

術後第一天，護士每小時都會查看朱芯儀胸部的流血情況，「因為重建的是接血管，某一處血流壞死，胸部就會整個黑掉，那就沒辦法用了」。

影片推介：

初期多無病徵

乳癌初期大多無病徵，發病時無痛症或出血情況，不少女士即使發現乳房有硬物亦不加理會；當有症狀時，大多已發展到第3至4期。香港乳癌基金會創會人、乳房外科名譽顧問醫生張淑儀曾接受TOPick訪問，她表示有研究指，乳癌可於一年時間內由初期演變至第4期，如病者在病發後3個月內求醫，病情控制方面較佳，但如半年後，通常已是第3至4期，故及早接受治療尤為重要。

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乳癌常見症狀

根據衞生署資料顯示，乳癌常見症狀如下：

乳房出現硬塊

乳房的大小或形狀有所改變

乳房或乳頭皮膚出現異樣

乳頭附近出疹、內陷或有分泌物

乳房或腋下出現持續的不適或疼痛

腋下有新增硬塊或皮膚變厚

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責任編輯：羅嘉欣