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【李啟言傷勢】阿Mo完成一個階段針灸療程　李盛林剷光頭以示支持兒子

娛樂 22:43 2022/09/17

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MIRROR紅館演唱會意外事件中受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然在伊利沙伯醫院留醫，而阿Mo在周二（9月13日）狀況由嚴重轉為穩定，並由ICU轉往神經外科病房。

阿Mo父親李盛林牧師每周向教友發代禱信，在今晚（9月17日）發出第8封代禱信，李盛林牧師並把自己鏟光頭，以示對兒子的支持，內容如下：

謝謝參與為我們禱告（每星期日零晨前更新）
感恩：（主耶穌說）「我的恩典夠你用的，因為神的能力是在人的軟弱上顯得完全。」（哥林多後書 12:9）
1. 新一步的進展:  感謝主的一步一步帶領保守，啟言能從ICU 轉到「腦神經外科病房 」（ Neuro – Special Care ward），再有新一步的進展。
2. 親情：自啟言住院治療，家人每次離開都擁抱他。作為父親，每次更是用雙手觸摸啟言的雙臉，一個滿足微笑的回應和互相眼神的對望，更是觸動親情的一刻。
3.同步治療：感謝主，雖然啟言在每天密集的治療中不能親身在旁同行，但他也感受和體會到我們同步治療的禱告和精神上的支持。
4.鏟髪支持：我和哥哥為了與做手術的啟言認同和支持，長髪的我們都鏟光了頭（不認識我們的理髪師，在過程之中都多次問，真的要鏟那麼短？）。對親情的支持和體現，我們都願意為啟言而付出，直至他有明顯的康復，我們就會回復頭髮的原狀了。

另外，李盛林牧師續稱，已經與當晚參與MIRROR演唱會的舞蹈員會面，以進一步了解事件及互相支持：

代禱代求：
1.新病房適應：在轉到新的腦神經外科病房的適應 – 環境、護理、睡眠與及每天的治療。特別晚上能有好的睡眠以應付翌日的治療，不致影響精神和情緒。
2.父母每天的鼓勵短片：祈求主耶穌給我們作父母的有健康和精神，甚至是生命的時間多鼓勵啟言。因為我們每天都會錄一段短片鼓勵他，也同步在他不同的治療中禱告，與他心靈同行。
3.進一步治療探討：針灸的療程已完成了一個階段，中西醫會再探討下一步的安排，能合適啟言的治療進展。
4.與舞者們會面了解：在天父美妙的安排下，我們一家終於在較早的時間與其他跟啟言同行的舞者們會面。是次的會面讓我們能有相擁，互相支持和鼓勵的時刻外，我們更了解是次演唱會發生事故的相關事宜。除了為啟言、阿峰和 Zisac受創的身體能平穩康復，請繼續為同樣需要支援的每位舞者的身心社靈上復康禱告，並他們在事件發生後有穩定的生活和經濟禱告。
5.活在神的計劃中：祈願我們都能活在神的計劃中，正如耶利米先知所說：「窰匠用泥作的器皿，在他手中作壞了，他又用這泥另作別的器皿，窰匠看怎樣好，就怎樣作 。」，願我們都活在神的主權和計劃中。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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