【通關】林世雄冀2023年與內地通關　以循序漸進方式恢復運載力

▲ 運輸及物流局長林世雄表示，希望能在2023年通關。（資料圖片）

本港通關或現曙光，運輸及物流局長林世雄今日（17日）形容與內地通關是民心所向，希望能在2023年通關，機場循序漸進恢復運載力。

他今日出席電台節目表示，新冠疫情肆虐3年，許多航空公司均縮減人手，對航空運輸業帶來極大挑戰。他強調將與航空公司保持聯繫，確保香港恢復對外通關時，各方面均能夠配合,又提及許多地區機場復常初時均出現混亂，港府會引以為鑑，以循序漸進的方式恢復運載能力。當局仍然繼續與航空公司及機管局商討，調整飛機航班，以滿足需要。

此外，林世雄指現時機場中跑道暫時關閉作重新配置，預料機場三跑可於2024年完全啟用，屆時每年客運量可增至1億人次，貨運量則可提升至每年1,000萬公噸。至於本港公共交通工具乘客量，林稱已回復至疫情前約9成，相信剩餘1成屬海外旅客，當局將協助電車及天星小輪等公共交通工具，發展碼頭零售等非票價收入。

另外，林提到「北部都會區」5條新鐵路項目，政府與內地方面已成立「專班」，討論連接洪水橋與前海的港深西部鐵路項目，預計今年底將有階段性成果；至於港鐵北環線支線連接皇崗口岸計劃，與內地方面商討有不錯進展。他形容兩個項目都對「北部都會區」策略性交通至關重要。

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責任編輯：馮琪雅