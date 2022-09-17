【反修例】重提段崇智基於錯誤訊息譴責警暴　鄧炳強：雙方一直無芥蒂

▲ 保安局局長鄧炳強表示，一直不會因為外面的一些事性與段崇智有芥蒂。（資料圖片）

2019年反修例風波期間，中文大學校長段崇智曾承諾若查證後會譴責警暴，時任警務處副處長、現任保安局局長鄧炳強今年9月1日亦應邀出席中大首度在開學禮舉行的升旗禮，他今日（17日）表示，一直不會因為外面的一些事性與段崇智有芥蒂。

本身是中大校友的鄧炳強在今年9月1日以保安局局長身份出席中大開學日升旗禮，當日國安公署代表亦有出席。鄧炳強今接受傳媒訪問時重提前年中大衝突事件，稱第一時間回想起當年二號橋發生的事情，「希望正如我所說，當中不是很多人是大學的學生。」

被問到當時段崇智曾言要譴責警暴，本月同場出席開學升旗禮是否代表雙方關係復和，鄧炳強說，他與校長的關係一直不會因為出面一些事就有芥蒂，「例如當天校長基於不正確訊息而有一些想法，事實歸事實，我們有一些看法要講清楚。」

對於有報道指，有反修例入獄的大學生服刑後，被大學指影響校譽開除校籍。鄧炳強說，相信每間學校都有其政策，懲教署是希望協助不同階層學生，從更生的角度勸學校不要因此放棄年輕人。

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責任編輯：馮琪雅