【職位招聘】港府今起招聘AO及EO等4職位　警方下周三起於11大學進行招募

▲ 警方今（17日）在facebook發放「大學招募快線」海報。（警方facebook）

警察招募組將於9月21日至10月26日，在11間本地大學舉行「警察 • 大學招募快線」。

警方今（17日）在facebook發放「大學招募快線」海報，籲同學在校園內報名參加警員及輔警小組面試，以及見習督察中英文筆試，部分院校同學更可即場參加「入職體能測試」，上述項目均只會採納合格成績。

現場會安排在該院校畢業的師兄師姐、招募組考官同事及體能教官分享經驗，助同學為日後遴選作好準備。因遴選程序時間縮短，同學有望在大學畢業前獲取錄，暑假或畢業即可投身警隊。

同時，港府今日（17日）起展開2022至2023年度的政務主任（AO）、二級行政主任（EO）、二級助理貿易主任及二級運輸主任的招聘工作。

政府提醒有意投考的申請者，必須要報考CRE同《基本法及香港國安法》測試，申請人可即時透過網上申請系統遞交申請，10 月7日截止申請。

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責任編輯：馮琪雅