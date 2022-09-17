【意外現場】周殷廷自導自演新歌MV　一鏡到底拍爆炸超驚險

▲ 周殷廷（Yan Ting）再度出歌。

周殷廷（Yan Ting）繼去年主唱電視劇主題曲《遲了悔改》後，今年再延續失戀情歌路線，推出全新派台作品《意外現場》，他演繹的愛情犯錯的心路歷程。

不忠的人固然可惡，但是釀成一個又一個「意外」發生的原因，或許是另一方甘願成為幫兇，協助掩蓋真相，自我催眠一切只是純屬「意外」，習慣以沉默、強忍再三縱容。直到他終於切實身處於「意外現場」，才不得不面對殘酷的真相。

為呼應歌曲意境，近年積極發展幕後製作事業的Yan Ting決定親自執導並演出MV，務求呈現的畫面能完美配合其情深的歌聲，引起共鳴。

▲ 爆炸場面。

整個MV運用了一鏡到底的拍攝手法，鏡頭由開首到結尾都追著Yan Ting一人。與其是一個被背叛者的敘述，Yan Ting更想表達的是那份虐心感覺，所以其中有一幕他以第三身視覺目睹自己被困於車內，被戴上頭套痛苦地掙扎，令人聯想起被背叛後撕心裂肺的心情。

MV出現一幕非常震撼的汽車爆炸場面，爆炸一刻火焰更直逼5個貨櫃的高度，帶來強烈視覺衝擊。

Yan Ting表示當時被爆炸巨響嚇得心臟顫抖及耳鳴，而且感受到一股強大的熱流從後湧到他身上，但因一鏡到底手法拍攝，不能前功盡廢，故在鏡頭前只能裝作鎮定。

▲ 親自執導。

Yan Ting更坦言拍攝汽車爆炸時背負很大壓力：「由於只有一次機會拍攝這一幕，加上車內戴著頭套的我其實是工作人員扮演的，團隊需要確保他有足夠時間逃出車外，方可引爆汽車。為確保所有人的安全，團隊事前做了許多準備功夫，亦經過無數次綵排，才正式roll機拍攝。」

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