【強制檢測】65大廈納強檢　將軍澳蔚藍灣畔、大角咀帝柏海灣、牛池灣峻弦上榜

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於9月11日至9月17日期間，曾身處65個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月18日或19日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

55個陽性檢測個案曾到訪的地點：

1. 將軍澳和明苑和逸閣

2. 沙田廣林苑興林閣

3. 沙田水泉澳邨城泉樓

4. 天水圍天晴邨晴喜樓

5. 筲箕灣耀東邨耀樂樓

6. 粉嶺嘉福邨福泰樓

7. 東涌滿東邨滿泰樓

8. 大圍顯徑邨顯德樓

9. 大埔廣福邨廣智樓

10. 油塘高翔苑高瑞閣

11. 葵涌葵涌邨百葵樓

12. 長沙灣麗翠苑麗榕閣

13. 薄扶林學士臺 3 座

14. 柴灣富景花園 3 座

15. 藍田平田邨平信樓

16. 將軍澳翠林邨欣林樓

17. 黃竹坑南濤閣 2 座

18. 鰂魚涌康山花園 4 座

19. 長沙灣昇悅居 5 座

20. 將軍澳蔚藍灣畔 7 座

21. 牛池灣嘉峰臺 3 座

22. 馬鞍山錦龍苑龍欣閣

23. 鴨脷洲利東邨東逸樓

24. 葵涌雍雅軒 1 座

25. 藍田平田邨平美樓

26. 葵涌葵盛東邨盛富樓

27. 香港仔華貴邨華賢樓

28. 牛池灣瓊山苑瓊碧閣

29. 大埔大元邨泰民樓

30. 九龍城嘉匯 9 座

31. 深水埗富昌邨富悅樓

32. 大埔富亨邨亨榮樓

33. 筲箕灣興東邨興康樓

34. 將軍澳將軍澳中心 9 座

35. 將軍澳富康花園 2 座

36. 鑽石山鳳德邨硃鳳樓

37. 天水圍天頌苑頌亭閣

38. 黃大仙天馬苑駿威閣

39. 將軍澳富寧花園 5 座

40. 粉嶺華明邨康明樓

41. 馬鞍山錦豐苑錦蓉閣

42. 銅鑼灣大坑道 5 號光明臺1 座

43. 橫頭磡嘉強苑嘉盈閣

44. 油塘高翔苑高靜閣

45. 馬鞍山錦泰苑錦晶閣

46. 秀茂坪曉麗苑曉星閣

47. 沙田水泉澳邨修泉樓

48. 大角咀帝柏海灣 5 座

49. 秀茂坪秀茂坪邨秀程樓

50. 將軍澳維景灣畔 7 座

51. 沙田康林苑園林閣

52. 大圍美松苑麗松閣

53. 鰂魚涌太古城春櫻閣

54. 天水圍天愛苑愛潮閣

55. 青衣長安邨安泊樓



10個污水樣本檢測呈陽性的地點：

1. 牛池灣峻弦 1 座

2. 牛池灣峻弦 2 座

3. 牛池灣峻弦 3 座

4. 牛池灣峻弦 5 座

5. 牛池灣峻弦 6 座

6. 上水彩園邨彩麗樓

7. 鑽石山海港花園 1 座

8. 鑽石山海港花園 2 座

9. 鑽石山海港花園 3 座

10. 牛池灣曉暉花園 3 座

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責任編輯 李志強

▲ 65大廈納強檢，將軍澳蔚藍灣畔上榜。資料圖片