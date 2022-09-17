【強制檢測】65大廈納強檢 將軍澳蔚藍灣畔、大角咀帝柏海灣、牛池灣峻弦上榜
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於9月11日至9月17日期間，曾身處65個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月18日或19日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
55個陽性檢測個案曾到訪的地點：
1. 將軍澳和明苑和逸閣
2. 沙田廣林苑興林閣
3. 沙田水泉澳邨城泉樓
4. 天水圍天晴邨晴喜樓
5. 筲箕灣耀東邨耀樂樓
6. 粉嶺嘉福邨福泰樓
7. 東涌滿東邨滿泰樓
8. 大圍顯徑邨顯德樓
9. 大埔廣福邨廣智樓
10. 油塘高翔苑高瑞閣
11. 葵涌葵涌邨百葵樓
12. 長沙灣麗翠苑麗榕閣
13. 薄扶林學士臺 3 座
14. 柴灣富景花園 3 座
15. 藍田平田邨平信樓
16. 將軍澳翠林邨欣林樓
17. 黃竹坑南濤閣 2 座
18. 鰂魚涌康山花園 4 座
19. 長沙灣昇悅居 5 座
20. 將軍澳蔚藍灣畔 7 座
21. 牛池灣嘉峰臺 3 座
22. 馬鞍山錦龍苑龍欣閣
23. 鴨脷洲利東邨東逸樓
24. 葵涌雍雅軒 1 座
25. 藍田平田邨平美樓
26. 葵涌葵盛東邨盛富樓
27. 香港仔華貴邨華賢樓
28. 牛池灣瓊山苑瓊碧閣
29. 大埔大元邨泰民樓
30. 九龍城嘉匯 9 座
31. 深水埗富昌邨富悅樓
32. 大埔富亨邨亨榮樓
33. 筲箕灣興東邨興康樓
34. 將軍澳將軍澳中心 9 座
35. 將軍澳富康花園 2 座
36. 鑽石山鳳德邨硃鳳樓
37. 天水圍天頌苑頌亭閣
38. 黃大仙天馬苑駿威閣
39. 將軍澳富寧花園 5 座
40. 粉嶺華明邨康明樓
41. 馬鞍山錦豐苑錦蓉閣
42. 銅鑼灣大坑道 5 號光明臺1 座
43. 橫頭磡嘉強苑嘉盈閣
44. 油塘高翔苑高靜閣
45. 馬鞍山錦泰苑錦晶閣
46. 秀茂坪曉麗苑曉星閣
47. 沙田水泉澳邨修泉樓
48. 大角咀帝柏海灣 5 座
49. 秀茂坪秀茂坪邨秀程樓
50. 將軍澳維景灣畔 7 座
51. 沙田康林苑園林閣
52. 大圍美松苑麗松閣
53. 鰂魚涌太古城春櫻閣
54. 天水圍天愛苑愛潮閣
55. 青衣長安邨安泊樓
10個污水樣本檢測呈陽性的地點：
1. 牛池灣峻弦 1 座
2. 牛池灣峻弦 2 座
3. 牛池灣峻弦 3 座
4. 牛池灣峻弦 5 座
5. 牛池灣峻弦 6 座
6. 上水彩園邨彩麗樓
7. 鑽石山海港花園 1 座
8. 鑽石山海港花園 2 座
9. 鑽石山海港花園 3 座
10. 牛池灣曉暉花園 3 座
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責任編輯 李志強