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【國際賽事】林健鋒倡應盡快結束入境隔離措施　等到年尾放寬太遲

社會 10:30 2022/09/18

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（資料圖片）

明年世界龍舟錦標賽移師泰國。立法會議員林健鋒今日（18日）表示失望，要盡快推行「0+7」入境檢疫及取消上機前核酸檢測，以免更多大型國際活動取消在香港舉辦。

立法會議員林健鋒接受電台訪問時指，認為中秋假期後本港確診個案無大幅上升，疫情穩定，政府應盡快放寬檢疫至0+7或0+3，在年尾至明年初才放寬會太遲，恐怕再有大型國際活動取消。

他又稱，在外國不容易找到檢測中心可進行核酸檢測，而且費用昂貴，建議政府取消持有核酸檢測陰性證明才可上機的規定。

今次喪失了龍舟賽（主辦）和馬拉松，不是永遠的，和做生意一樣，只是這幾年我們要受苦，所以我希望政府盡快作出改變，當然首要的是入境是否需要隔離，我認為真的要盡快處理，有人稱今年底或明年初（放寬），太遲了

另外，他稱不擔心香港的移民潮以及有企業搬離香港，仍有大型銀行選擇留港，證明他們仍看好香港未來發展。

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責任編輯：余思嵐
 

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