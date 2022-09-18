【文化藝術】18名東南亞藝術家創意展示香港文化　沙畫重現劉德華經典作品《神鵰俠侶》及《烈火戰車》

▲ Vina Candrawati在作品中以沙畫重現劉德華《神鵰俠侶》及《烈火戰車》的經典造型。（旅發局提供）

旅發局早前邀請18名來自東南亞「Hong Kong Super Fans」藝術家，以藝術作品展現心中的香港。他們分別來自菲律賓、印尼、馬來西亞、新加坡、越南及泰國，作品中他們結合香港傳統地道文化和景點，透過其社交平台將不一樣的「香港」活現粉絲眼前。

18名藝術家各自將整個創作過程活現社交平台，令各地粉絲深入了解背後的創作意念。旅發局期望透過這班「超級香港迷」的分享，勾起各地旅客對香港的思念，同時了解香港最新景點，吸引他們待通關後來港旅遊。

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港產片是華語電影的先驅者。印尼著名沙畫藝術家 Vina Candrawati，以小時候和家人到影視店租借港產片為主題，在作品中以沙畫重現劉德華《神鵰俠侶》及《烈火戰車》的經典造型，半分鐘內劉德華由楊過化身賽車手。她又同時加入香港美食、昂坪纜車、維港帆船等香港獨特元素，以表達對港的掛念之情。

立方體藝術家Abel Brata則以一天時間，用約500個扭計骰，利用不同的色彩分布，砌出藍天白雲下香港高樓林立的城市景觀。他亦分享早前參與旅發局虛擬藝文遊的感受，直指對廟街文化及「標記麻雀」景叔的手雕麻雀技藝印象難忘。

蛋糕藝術家Noel Lin利用蛋糕當作畫紙，以忌廉畫出維港海岸線，再加上香港地道飲茶文化及點心元素，構成色彩繽紛的香港主題特色蛋糕，期待來港品嚐滋味點心。

菲律賓紙藝藝術家Krissie Mateo早前參與旅發局舉辦的西九龍虛擬導賞團後，就以先達繡花鞋店的三代傳承故事為主題，以紙品繡花鞋作基礎，在鞋面以香港傳統特色及最新景點作裝飾。其同鄉Ciara Gan同樣在西九龍虛擬藝文遊後，對「標記麻雀」景叔高超的手雕麻雀技藝印象深刻，因此畫作以一張打麻雀老照片為主軸，描繪了共聚的溫馨場景。

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記者：黃穎津