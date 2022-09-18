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【台灣地震】台灣台東今午發生6.8級地震　有市民向天文台報告表示感到這次地震

社會 15:22 2022/09/18

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（天文台截圖）

台灣台東發生多次地震。香港天文台接獲超過10名市民報稱感受到地震。

【15:05】

台灣台東今日下午2時44分發生黎克特制6.8級地震，日本及美國發出海嘯注意警報。據香港天文台的初步分析，2022年9月18日(星期日)下午2時44分台灣發生一次 6.6級地震，震中位於北緯23.28度，東經121.51度附近，即台東之東北偏北約69公里。

香港天文台接獲超過十名市民報告，表示感到輕微震動，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III (三)度，即室內有感。類似小型貨車駛過的振動。

【10:54】

台灣台東縣昨天（17日）晚上9時41分發生黎克特制6.4級地震，且餘震不斷，截至今日（18日）早上10時左右，累計已有50次餘震。

香港天文台表示，據初步分析，昨天（17日）下午9時41分台灣發生一次6.6級地震，震中位於北緯23.28度，東經121.39度附近，即台東之東北偏北約63公里。天文台接獲超過10名市民報告，表示感到輕微震動，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III (三)度，即室內有感。類似小型貨車駛過的振動。

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責任編輯：余思嵐

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