【公屋繼承】老人喪偶後獨居公屋　已婚女兒想加名同住欲繼承公屋

▲ 老人喪偶後獨居公屋，已婚女兒想加名同住欲繼承公屋。

公屋除名後再加名，是否可行？近日有網民發問，指有長者喪偶後一人住在公屋，近日已婚女兒想加名搬回去單位，與老人同住，但就不清楚老人百年歸老後，女兒是否能否繼承公屋，引起網民討論。

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有網民近日在網上討論區「親子王國」以《公屋租戶加名》為題發帖，指有老人喪偶後獨居公屋，已婚女兒近日就想加名，搬回去單位與老人同住，方便照顧，並問：

若老人百年歸老後，入息及資產審查通過，間公屋是否屬女兒的？

有人則留言分享經驗，指其母親是獨居的長期病患者，她曾向房署要求加名被拒，只可以申請做照顧者同住，「公屋想除名就易，加名係冇乜可能，除非係結婚或者生仔啦」。有網民亦指照顧老人和繼承公屋是兩回事，照顧者不需要加名就可以同住，但如果樓主在原址上除過名，就不能再加回。

帖文引來網民熱烈議論，有網民直言：「除名容易加名難」，也有人認為個案中的女兒已婚，要加名應比較難：「仲要係已婚喎，冇咩可能呀！」亦有人分享類似經歷，點擊睇更多留言：

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據房委會資料顯示，已刪除戶籍人士，日後一般不可要求恢復戶籍。而據《公營房屋政策》乙部第六章，下列8類人士在符合所須的條件準則下，可加入戶籍之內（加入戶籍人士必須為香港居民，但無需符合居港滿7年的規定）：

1 . 戶主的配偶。

2 . 新生嬰兒或1 8歲以下的兒童，其父母均須為戶籍內的認可成員。

3 . 戶主的一名已婚子女的配偶／已婚子女的配偶和該名已婚子女的18歲以下的兒女。（該名已婚子女須戶籍內的認可成員，而加戶後，其他成員不得再要求加入配偶或兒女，他們並須於遷出時取消戶籍）

4 . 受戶主或其配偶供養年滿60歲或以上的父母。

5 . 受戶主或其配偶供養年滿60歲或以上的祖父母。

6 . 恆久依賴戶主照顧的受供養親屬，例如弱能人士（倘戶主18歲以下的內孫／外孫因其父母未能提供照顧，該內孫／外孫可視為恆久依賴戶主照顧）。

7 . 現居「改建一人單位」並符合「自動編配」計劃的住戶，可申請加入年滿 60歲或以上的親屬。

8 . 年長租戶的一名成年子女，可連同其家庭成員申請加入戶籍，但須通過「一個家系」的條件（即若戶籍已包括成年子女，便不得加入其他已婚子女；而若戶籍已包括已婚子女，便不得加入其他成年子女）。

除申請加入上述第2類新生嬰兒或18歲以下的兒童可豁免「全面經濟狀況審查」及「住宅物業權審查」的規定外，申請加入其他類別人士，整個家庭（包括擬加入戶籍人士）必須通過「全面經濟狀況審查」及「住宅物業權審查」的規定，以核實資格。

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責任編輯︰王明芳