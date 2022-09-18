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【放寬檢疫】「0+7」入境檢疫非靈丹妙藥　議員拆解4大原因

社會 11:27 2022/09/18

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(黃建輝攝)

醫務衞生局局長盧寵茂早前表示，港府正積極考慮入境人士酒店檢疫「0+7」方案，相信短期內會有酒店檢疫數據支持。而立法會議員林健鋒今日（18日）表示要盡快推行「0+7」入境檢疫及取消上機前核酸檢測。立法會議員江玉歡今日表示，現時香港的防疫措施像個大蜘蛛網，錯綜複雜，需要有更通盤的考慮，不是朝令夕改，希望政府不要等到《施政報告》才交出路線圖。

江玉歡在社文平台指，推行「0+7」入境檢疫對港人外遊、對已打針的港人回港和對急着到港處理公務的非港人當然會起到刺激作用，但亦並非靈丹妙藥，首先入境前48小時核酸檢測的規定極不合時宜，多國已採用快測或在醫護監察下快測取代核酸檢測；其次根據現時規定，入境香港需要有陰性證明或醫生紙證明在登機前14天或之前曾染疫，即是說若不幸確診，歸程是遙遙無期。

她又稱，進出香港的航班仍處於低水平，機票已非昔日的價錢，若要更改，更需要度期和付高昂的費用；寫字樓工作的人要在7天內遵守黃碼的限制，最多是早午餐做外賣一族，但對於做飲食或服務業的員工，黃碼7天也未必等同可以上班，加上若在外地染疫，歸家上班無期。

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責任編輯：余思嵐

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