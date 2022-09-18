【Shut Down】BLACKPINK新歌MV疑抄COLLAR？　網民列與《OFF/ON》5大相似之處

▲ 相似與否，見仁見智！

韓國人氣女團BLACKPINK前日（9月16日）推出全新專輯《BORN PINK》，其中新歌《Shut Down》MV同日面世，上架短短兩天已破6800萬點擊瀏覽，今次為BLACKPINK相隔兩年再度推出新作。

有眼利網民發現《Shut Down》MV與MIRROR師妹、本地女團COLLAR的《OFF/ON》MV相似度極高，有人表示：「好彩COLLAR《OFF/ON》出先，唔係又話香港抄韓國。」

抄襲風波

Facebook專頁「<COLLAR>後援會」有粉絲上載《Shut Down》MV截圖，指出與COLLAR的《OFF/ON》MV十分相似，並發文：「好彩係COLLAR出先，唔係又有排煩。」

有網民列出MV內5大相似的地方：「都係咁啱得咁橋，又係搭𨋢、又係浴缸、又係跑車、又係行走廊、又係第一下食指指地下，第二下兩隻手一齊向下掃，冇嘢嘅，咁啱啫。」

當中，Jennie與So Ching一樣戴上毛毛帽，而且兩女團穿衣風格及顏色亦非常近似。

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不過，有網民就指《Shut Down》MV很多元素，曾經在BLACKPINK過往的作品中已呈現過，認為沒有抄襲的成份。

同時亦有人認為兩地女團無得比較，更反指「致敬BP（BLACKPINK）啫」、「一定係用時光機抄」。

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