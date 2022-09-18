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【手機入水】港男用足1日慢煮入水iPhone　超自信稱「成功慢煮牛肉乾」

健康 12:16 2022/09/18

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港男用足1日慢煮入水iPhone，超自信稱「成功慢煮牛肉乾」遭網民嘲諷。

手機入水，不少人都會將其放至米缸吸濕拯救，不過，近日有港男竟將入水的iPhone當成牛扒，用慢煮方式逼出水分。他更興奮分享逾20張相片，直擊iPhone出水過程，超有自信稱「慢煮牛肉乾會成功」，引起網民熱議。

最新影片：

該名港男於連登討論區以「終極慢煮！逼出水份！乾過牛肉乾」為題發文，指他的iPhone入水後無法充電，之後更失去反應，完全無法運作。於是他拿出一堆修理工具，打開SIM卡位，再將iPhone和吸濕大笨象放入密實袋，嘗試以慢煮方式逼出水分。

用足一日紀錄

港男多次調較慢煮溫度，最開始調較50度慢煮，手機溫度即飆升至約40度，鏡頭亦開始起霧；其後再調高至60度，手機再升溫，表面水氣更變為水珠。此現象令他超有自信稱「慢煮牛肉乾會成功」。

他又嘗試以不同擺法慢煮，完全將iPhone當成是牛扒般料理：「瞓低辣一辣佢，好似牛扒咁唔同角度煎一煎」、「已經出水出得7788，果然要好似扒咁瞓喺度煎先煎得快」、「平瞓，眼向下，逼埋最後嗰少少水份出嚟就變牛肉乾」。

最後，港男用逾1日時間慢煮，期間因「怕爆炸」在中午時分關掉慢煮機；後嘗試用螺絲批打開手機但失敗。直至昨日（17日）晚上8時，港男宣布iPhone終於可以開機，並總結稱用40-45度慢煮剛剛好，「終極慢煮成功！」

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網民熱議

帖文引來網民熱烈議論，不少網民嘲諷樓主做法，指慢煮時間太長，「留名出到iPhone15先搞掂」、「出年再入嚟」；亦有人批評樓主做法危險，恐隨時引發爆炸意外。對此，不少人提議其他更快速救入水iPhone的方法。點擊大圖看更多留言

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責任編輯：羅嘉欣

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