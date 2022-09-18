【飯戲攻心】黃子華新片票房報捷　編導陳詠燊：點解會改呢個名？【內附棄用片名名單】

由陳詠燊導演兼編劇，黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎、陳湛文主演的電影《飯戲攻心》上映一個多星期，票房逾2500萬元，成續理想，而且口碑不俗，被讚是近年最好笑的香港喜劇。

《飯戲攻心》在內地也有上映，戲名改為《還是覺得你最好》，相信因為「飯戲」與「飯氣」這個玩「食字」的戲名，用廣東話才較能傳神表達，因此在內地上映改另一片名。

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列出棄用片名

其實導演詠燊想了多個名才決定用《飯戲攻心》為戲名前，曾經考慮過用其他戲名，他早前在個人社交平台寫道：

排每套電影宣傳嘅時候，都會被問一個問題：「點解會改呢個名？」《飯戲攻心》當然都唔例外，其實我哋團隊曾經諗咗超過三十個名，連六位演員都有份諗！最後先選咗《飯戲攻心》出嚟。

然後他分享棄用的片名寫道：

究竟其他落選嘅有啲咩？拎啲出嚟同大家分享吓：

猜心要在晚餐時

食飯反枱是常識吧

齊人 開飯!

一餐晚飯六人浪漫

圍爐取戀

搭枱家族

飯飯之交

逆流大屋

戀戰家族

前度團年飯

餐前戀後

暴食人間煙火

開伙家庭

飯聚現場

在餐桌的盡頭等你

如果前度是一種料理

麻辣前度

前度私房菜

一家六角戀

六餸一湯

下次晚餐再愛你

Top根

奇異叉燒2：失控多元飯枱

豬豬俠不醉油雞

明日伙記

大佬有咗第二個

二佬有咗第二個

三佬有咗第二個

豬豬有咗第二個

二嫂有咗第二個

阿喵有咗第二個

扣肉山旮旯

不過他同時補充稱：

（嗯…最尾嗰幾個當然係亂改嘅…）

睇完之後，係咪覺得《飯戲攻心》個名真係好好呢！

如果畀你，你又會幫我哋改個咩名？

飯戲攻心 Table for Six 電影

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