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【公民科】「九一八事變」91周年　蔡若蓮勉勵青少年「銘記歷史，珍愛和平」

社會 12:11 2022/09/18

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(教育局局長蔡若蓮fb)

今日（18日）是「九一八事變」91周年。教育局局長蔡若蓮今日表示，勉勵青少年「銘記歷史，珍愛和平」，成為勇於肩負民族和國家責任及愛好和平的新一代。

蔡若蓮在社交平台指，為反思日本侵華的由來、戰爭對中國造成的禍害，以及中國人民團結對抗日本侵略的艱辛歷程和愛國精神，教育局特製作及發布「九一八事變」學與教資源，包括專題簡報、戲劇教育活動材料，以及配合中國歷史課程的教學設計及教師網上自學課程，以支援學校及教師籌辦相關校本學習活動，推展國民教育。

她又稱，過去幾天不同學校，包括官立、津貼的中、小學和直資學校都有善用局方的教材，因應校情舉辦不同的學習活動，例如校園電台廣播、旗下講話、「九一八事變」戲劇教育、周會、班主任節等，勉勵青少年傳承中國軍民共赴國難、守土衛國的堅毅和承擔精神，「銘記歷史，珍愛和平」，成為勇於肩負民族和國家責任及愛好和平的新一代。

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責任編輯：余思嵐

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