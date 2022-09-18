【檢疫措施】許樹昌：若疫情趨勢回落可縮短檢疫期　或取消入境人士登機前核酸檢測

▲ 政府專家顧問許樹昌。(資料圖片)

港府正研究「0+7」檢疫措施。政府專家顧問許樹昌今日（18日）表示，近日單日確診個案維持在低4位數，如冬季無出現新的變種病毒，市民接種疫苗，疫情會相對容易受控。

許樹昌接受電台訪問時指，本港疫情趨勢逐漸回落，每日輸入個案比例遠低於2%，可以留意1至2周發展，如果醫療系統可以承受，相信檢疫安排可以進一步縮短。

最重要看確診數字是否繼續下跌，主要是輕症多、重症少，如果一至兩周後確診數字一直跌，醫療系統又承受到，相信政府積極考慮再放寬措施，因為政府很多時較謹慎，開始時「0+7」，如果無社區反彈，將「0+7」檢疫一邊縮減，即刻「0+3」機會好微

被問及取消入境人士上機前核酸檢測要求。他認為做法是可行。

看區域是哪裡，爆發率是否很高？事實上有些海外國家地方很大，很多旅客你要他上機前48小時做核酸未必容易安排到。既然到埗已經要做，可能可以考慮取消上機前做核酸要求，到埗後再替旅客做。反正到埗後頭三天，你都找到一大批、有約百分之40，到埗後才做，我覺得都可行

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記者：余思嵐