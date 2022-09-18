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【毒梟聖徒】Netflix韓劇被批辱華引網民罵戰　張震演活兇狠黑幫頭出事？

娛樂 13:06 2022/09/18

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Netflix韓劇《毒梟聖徒》捲入辱華風波，引發兩地網民罵戰。

Netflix韓國犯罪劇集《毒梟聖徒》（Narco-Saints）本月初首播放，上架不夠10天已登上十大最受歡迎劇集榜的第一位，反應十分熱烈。

有人讚自然有人彈，劇集雖然廣受大眾劇迷熱捧，但就接連引起「外交風波」。日前先有南美洲國家蘇利南當局，指劇集將蘇利南描述為「製毒大國」大感不滿，近日劇集又捲入辱華風波，被內地網民指醜化中國人。

劇情講述張震飾演唐人街黑幫頭目陳震，陳震行事狂妄、持惡行兇，當中更將仇家的屍體掛在唐人街牌坊示眾，同時為欺善怕惡、有勇無謀之輩，有內地網民認為會令觀眾對中國人形象構成負面影響，含辱華成份，由此表示不滿。

內地沒Netflix服務

可是另一方面，《毒梟聖徒》捲入辱華風波事件引起韓國媒體關注，令大批韓國網民深感不滿，反指收費申流平台Netflix沒有提供內地區域的服務，狠批內地網民看盜版：「別人也沒有預料給你看，有資格說三道四嗎？」、「有種就抵制罷看啊！」

的確，Netflix在內地沒有提供服務，究竟內地網民用何途徑看《毒梟聖徒》？

事實就盜版問題，韓國化文體育觀光部曾在月前已向中國國家版權局提出抗議，要求中國嚴正重視侵犯版權問題，保障合法播映渠道與平台的利益。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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