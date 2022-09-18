【好人好事】屯門伯伯遇暖男順豐哥哥推車護送　孫女網上尋人欲致謝

▲ 屯門伯伯遇暖男順豐哥哥推車護送，孫女代父網上尋人欲致謝。

好人好事不嫌多！日前在屯門市中心近巴士站的出口，一名年輕的順豐速遞員在烈日當空下用手推車載住一名行動不便的伯伯，此舉曝光後，令大批港人倍感窩心。而伯伯的孫女昨日（17日）再於Facebook尋人，希望網民能協助提供順豐哥哥聯絡方式，欲親自致謝。

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Facebook群主「屯門友」昨日在專頁發文「代街坊Post」，內容是日前被順豐速遞員用手推車載住前往目的地伯伯的孫女，希望尋人致謝：

我是這位伯伯的孫女，想請問有冇街坊有這位順豐哥哥的聯絡方式？我爸爸說想要親自聯絡他致謝。謝謝！

順豐官方其後亦用海報形式，稱許事件中的員工林可唯，嘉許稱見義勇為、樂於助人，獲頒發港幣1萬元獎金。

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帖文發佈後，大批網民留言，指樂於助人的順豐速遞員值得被稱讚致謝：

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烈日當空下護送伯伯

上周四（15日），有街坊在屯門街頭發現一名速遞員哥哥一手推住伯伯，另一手拿住裝著包裹的膠箱。街坊主動提出幫忙，但對方拒絕並堅持繼續護行。街坊便一路拍攝，一路隨其後，有需要幫忙可以伸出援手。而街坊事後發文憶述經過：

速遞員在烈日當空下走了一整段路程，最終將伯伯安全送到目的地。 今朝11點左右在屯門市中心對住巴士站個邊嘅出口，見到一位順豐哥哥用車仔推住個伯伯，另一隻手就拖住個膠箱。 上前詢問，原來個伯伯跌倒，但佢要去政府合署今日一定要去，咁個哥哥就用車仔推佢去，得知情況後都有話幫個哥哥拎個膠箱，但哥哥表示不需要，一隻手推伯伯一隻手拎膠車，咁岩我同佢哋行同一條路，所以就一路尾。 十分值得贊（讚）賞亦都好感激佢送伯伯到目的地。

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責任編輯：羅嘉欣