【天氣預測】本港周一至周三持續有雨　熱帶氣旋南瑪都今橫過日本九州沿岸

▲ 本港周一至周三持續有雨。（林宇翔攝）

天文台表示，今日（18日）下午酷熱，部分時間有陽光及有煙霞。稍後大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。吹輕微至和緩偏西風。

天文台指，廣東地區天色大致良好，風勢微弱，天氣酷熱。正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度左右。在正午12時，強颱風南瑪都集結在鹿兒島以南約110公里，預料向北或西北偏北移動，時速約20公里，靠近日本九州。

華南地區明日風勢仍然微弱，天氣酷熱，高溫觸發的驟雨會影響該區。預料一股清勁至強風程度的東北季候風會在星期二抵達廣東沿岸，本週中期該區氣溫稍為下降。其補充會在本週後期繼續影響華南。此外，熱帶氣旋南瑪都會在今日橫過日本九州沿岸，隨後一兩日轉向東北方向移動，橫過日本本州。

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天文台展望，本港明日仍然酷熱，亦有幾陣驟雨。星期二及星期三風勢頗大，氣溫稍為下降及有一兩陣驟雨。本週後期部分時間有陽光。

根據九天天氣預告，未來數日氣溫維持在約27至32度，有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。

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記者：黃穎津