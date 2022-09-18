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【城市規劃】發展局：聚焦6個項目包括休憩處遊樂場等　邀逾百市民街頭投票表達願景

社會 14:00 2022/09/18

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(發展局提供)

香港樓宇及人口密集，市民渴望擁有優質的公共空間。發展局局長甯漢豪今日（18日）表示，建築署去年起舉行為期一年的改善香港公共空間設計項目，與持分者及公眾探討以創新思維設計公共空間的可行性，包括邀請逾百位市民透過街頭投票，表達對公共空間的想法及願景。

甯漢豪在網誌指，建築署去年起舉行「空間大可能！公共空間設計可能」的大型項目，並以實地考察、文獻探討及工作坊等形式，聚焦探討休憩處、公園、遊樂場、海濱長廊等六種公共空間的設計。項目分兩階段進行，首階段於去年10月至今年1月進行，包括實地考察、文獻探討及工作坊；第二階段於今年8月中至9月初進行，設有工作坊和大型研討會。

她稱，壓軸活動「空間大可能！公共空間設計研討會」已於日前舉行，共有六位香港及國際專家分享案例和意見，探討如何以創新思維來設計公共空間，當中有本地創作室與學者分享帶領逾千位兒童參與設計公共空間的經驗；本地藝術團體介紹如何利用觀塘繞道下的空置用地推廣創意藝術文化；跨國建築公司的代表亦講解如何把亞洲的經驗應用到其他國際城市的項目上；聯合國人類住區規劃署的代表則分享其跨界別合作，還有來自北京、紐約、墨爾本的建築師及專家探討公共空間的發展路向。

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責任編輯：余思嵐

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